https://ria.ru/20201208/putin-1588189253.html
В Кремле ответили на вопрос о степени публичности личной жизни Путина
В Кремле ответили на вопрос о степени публичности личной жизни Путина
Президент РФ Владимир Путин не менял свою позицию относительно того, насколько публичной должна быть его личная жизнь, и россияне об этой позиции знают, заявил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:49
2020-12-08T12:49
2020-12-08T12:49
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не менял свою позицию относительно того, насколько публичной должна быть его личная жизнь, и россияне об этой позиции знают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Журналисты задали Пескову вопрос, не хочет ли президент сделать свою личную жизнь более открытой для граждан."Что кается президента, это его выбор, и он об этом четко неоднократно заявлял, и собственно он и дальше следует этим (установкам)... А что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента", - подчеркнул Песков.Он также отметил, что причиной выбранной президентом стратегии относительно информации о его семье не является террористическая обстановка. "Террористическая угроза, она везде актуальна. И в данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой, что касается президента, это его выбор", - заключил пресс-секретарь.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
не менял свою позицию относительно того, насколько публичной должна быть его личная жизнь, и россияне об этой позиции знают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Журналисты задали Пескову вопрос, не хочет ли президент сделать свою личную жизнь более открытой для граждан.
"Что кается президента, это его выбор, и он об этом четко неоднократно заявлял, и собственно он и дальше следует этим (установкам)... А что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что причиной выбранной президентом стратегии относительно информации о его семье не является террористическая обстановка. "Террористическая угроза, она везде актуальна. И в данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой, что касается президента, это его выбор", - заключил пресс-секретарь.