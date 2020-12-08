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В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством
В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством
Тема сделки ОПЕК+ может быть обсуждена на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, если глава государства посчитает это... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:23
2020-12-08T12:32
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема сделки ОПЕК+ может быть обсуждена на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, если глава государства посчитает это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела."Вполне может быть, этого нельзя исключать. Новак (курирующий ТЭК вице-премьер Александра Новак - ред.) присутствует, и если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, входит ли тема ОПЕК+ в список текущих тем, которые могут быть обсуждены на совещании в среду.Песков напомнил, что перед началом обсуждения главной темы встречи президент и члены правительства обсуждают актуальные вопросы. "Дело в том, что какие-то темы оперативные прорабатываются, но эта часть совещания может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов", - добавил он.При этом Песков отметил, что о главной теме предстоящей встречи Кремль сообщит в течение дня во вторник.Альянс ОПЕК+ 3 декабря принял решение увеличить добычу нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/neft-1587585647.html
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правительство рф, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством

12:23 08.12.2020 (обновлено: 12:32 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема сделки ОПЕК+ может быть обсуждена на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, если глава государства посчитает это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 22:20Сказано в эфире
Эксперт оценил перспективы цен на нефть от соглашения ОПЕК+
"Вполне может быть, этого нельзя исключать. Новак (курирующий ТЭК вице-премьер Александра Новак - ред.) присутствует, и если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, входит ли тема ОПЕК+ в список текущих тем, которые могут быть обсуждены на совещании в среду.
Песков напомнил, что перед началом обсуждения главной темы встречи президент и члены правительства обсуждают актуальные вопросы. "Дело в том, что какие-то темы оперативные прорабатываются, но эта часть совещания может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов", - добавил он.
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании фракций КПРФ в Государственной Думе РФ, посвященном утверждению кандидатур в члены Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 21:53
Новак назвал детали соглашения ОПЕК+ для России
При этом Песков отметил, что о главной теме предстоящей встречи Кремль сообщит в течение дня во вторник.
Альянс ОПЕК+ 3 декабря принял решение увеличить добычу нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.
 
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