https://ria.ru/20201208/putin-1588181854.html

В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством

В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством

Тема сделки ОПЕК+ может быть обсуждена на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, если глава государства посчитает это... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:23

2020-12-08T12:23

2020-12-08T12:32

правительство рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема сделки ОПЕК+ может быть обсуждена на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, если глава государства посчитает это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела."Вполне может быть, этого нельзя исключать. Новак (курирующий ТЭК вице-премьер Александра Новак - ред.) присутствует, и если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, входит ли тема ОПЕК+ в список текущих тем, которые могут быть обсуждены на совещании в среду.Песков напомнил, что перед началом обсуждения главной темы встречи президент и члены правительства обсуждают актуальные вопросы. "Дело в том, что какие-то темы оперативные прорабатываются, но эта часть совещания может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов", - добавил он.При этом Песков отметил, что о главной теме предстоящей встречи Кремль сообщит в течение дня во вторник.Альянс ОПЕК+ 3 декабря принял решение увеличить добычу нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/neft-1587585647.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/neft-1587583491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, владимир путин, политика