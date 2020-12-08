https://ria.ru/20201208/putin-1588180572.html

В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:19

2020-12-08T12:19

2020-12-08T12:25

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.

https://ria.ru/20201208/putin-1588181854.html

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владимир путин, общество