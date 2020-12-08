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В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина
В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:19
2020-12-08T12:19
2020-12-08T12:25
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина
, он отметил, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.
Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.
"Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - заявил Песков.
Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.
"Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", - уточнил Песков.