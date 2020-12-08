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В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина
В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:19
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.
https://ria.ru/20201208/putin-1588181854.html
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владимир путин, общество

В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

12:19 08.12.2020 (обновлено: 12:25 08.12.2020)
 
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Владимира Путина, он отметил, что распространяющие эту информацию могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.
Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
12:23
В Кремле ответили на вопрос о совещании Путина с правительством
"Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - заявил Песков.
Он вновь напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.
"Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", - уточнил Песков.
 
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