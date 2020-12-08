https://ria.ru/20201208/putin-1588164913.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:14

2020-12-08T11:14

2020-12-08T11:24

дмитрий песков

правительство рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_c42af4457c03a88e04e9e2ab8e60d1f4.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Завтра планируется совещание с членами правительства. Основная тема другая. Расскажем. Будут также обсуждаться текущие дела", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в среду в графике у Путина совещание с членами кабмина и будет ли обсуждаться ситуация на нефтяном рынке.ОПЕК+ 3 декабря решила ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее в рамках ежемесячных встреч альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка. В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.

https://ria.ru/20201207/putin-1588087127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, правительство рф, владимир путин, политика