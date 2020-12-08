https://ria.ru/20201208/putin-1588164913.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:14
2020-12-08T11:14
2020-12-08T11:24
дмитрий песков
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Завтра планируется совещание с членами правительства. Основная тема другая. Расскажем. Будут также обсуждаться текущие дела", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в среду в графике у Путина совещание с членами кабмина и будет ли обсуждаться ситуация на нефтяном рынке.ОПЕК+ 3 декабря решила ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее в рамках ежемесячных встреч альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка. В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
https://ria.ru/20201207/putin-1588087127.html
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дмитрий песков, правительство рф, владимир путин, политика