https://ria.ru/20201208/proverka-1588312456.html

Организатор "Песни года" прокомментировал проверку Роспотребнадзора

Организатор "Песни года" прокомментировал проверку Роспотребнадзора

Концерт "Песня года" на ВТБ-Арене в Москве был проведен с соблюдением всех предписанных эпидемиологических мер, но Роспотребнадзор вправе провести проверку,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:11

2020-12-08T23:11

2020-12-08T23:11

втб арена

игорь крутой

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Концерт "Песня года" на ВТБ-Арене в Москве был проведен с соблюдением всех предписанных эпидемиологических мер, но Роспотребнадзор вправе провести проверку, заявили РИА Новости в компании-организаторе "АРС".Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование о несоблюдении мер по COVID во время концерта "Песня года", проходившего 5 декабря на ВТБ-Арене, штраф может составить до 500 тысяч рублей."Концерт был проведен с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Все присутствующие коллеги, артисты, журналисты это подтверждают. Роспотребнадзор по своим должностным обязанностям вправе провести эту проверку", - сообщили в компании Игоря Крутого "АРС", организовавшей съемки.Организаторы концерта подчеркнули, что вне сцены и вне зоны для общения с прессой все артисты были в масках."Мы даже шили 2,5 тысячи специальных брендированных масок, которые всем раздавали. Мы специально к концерту записали ролик о мерах безопасности, который крутили каждые 5 минут в фойе и в зале", - подчеркнули организаторы.

https://ria.ru/20201204/basta-1587631135.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб арена, игорь крутой, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия