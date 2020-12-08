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Организатор "Песни года" прокомментировал проверку Роспотребнадзора
Организатор "Песни года" прокомментировал проверку Роспотребнадзора
Концерт "Песня года" на ВТБ-Арене в Москве был проведен с соблюдением всех предписанных эпидемиологических мер, но Роспотребнадзор вправе провести проверку,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:11
2020-12-08T23:11
2020-12-08T23:11
втб арена
игорь крутой
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Концерт "Песня года" на ВТБ-Арене в Москве был проведен с соблюдением всех предписанных эпидемиологических мер, но Роспотребнадзор вправе провести проверку, заявили РИА Новости в компании-организаторе "АРС".Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование о несоблюдении мер по COVID во время концерта "Песня года", проходившего 5 декабря на ВТБ-Арене, штраф может составить до 500 тысяч рублей."Концерт был проведен с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Все присутствующие коллеги, артисты, журналисты это подтверждают. Роспотребнадзор по своим должностным обязанностям вправе провести эту проверку", - сообщили в компании Игоря Крутого "АРС", организовавшей съемки.Организаторы концерта подчеркнули, что вне сцены и вне зоны для общения с прессой все артисты были в масках."Мы даже шили 2,5 тысячи специальных брендированных масок, которые всем раздавали. Мы специально к концерту записали ролик о мерах безопасности, который крутили каждые 5 минут в фойе и в зале", - подчеркнули организаторы.
https://ria.ru/20201204/basta-1587631135.html
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втб арена, игорь крутой, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия