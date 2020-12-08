https://ria.ru/20201208/protest-1588236557.html

Китай обвинил США в манипулировании протестами в Гонконге

Китай обвинил США в манипулировании протестами в Гонконге

США под предлогом защиты демократии, прав человека и автономии Гонконга вмешивались во внутренние дела Китая и были крупнейшим закулисным манипулятором недавних РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:55

2020-12-08T15:55

2020-12-08T15:55

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ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. США под предлогом защиты демократии, прав человека и автономии Гонконга вмешивались во внутренние дела Китая и были крупнейшим закулисным манипулятором недавних протестов в Гонконге, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн ЦзэгуанЧжэн Цзэгуан во вторник вызвал поверенного в делах США в КНР Роберта Фордена, чтобы выразить ему протест в связи с введением санкций в отношении 14 членов постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга."На протяжении определенного периода времени США использовали различные приемы для вмешательства в дела Гонконга под предлогом защиты демократии, прав человека и автономии Гонконга, они поощряли и поддерживали преступные действия, включая сепаратизм и нарушение общественного порядка, они также ввели так называемые санкции в отношении должностных лиц центрального правительства Китая и правительства Гонконга", - заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.По его словам, "все это доказывает, что США являются крупнейшим закулисным манипулятором недавних беспорядков в Гонконге".Дипломат подчеркнул, что правительство Китая непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга, а также в решимости осуществлять политику "одна страна, две системы", защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны."В ответ на санкции США Китай примет равноценные контрмеры, а также продолжит принимать все необходимые меры для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны. Китай советует США немедленно исправить свои ошибки, отменить соответствующее решение, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая, в противном случае вся ответственность за тяжкие последствия будет лежать исключительно на американской стороне", - указал он.Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) из-за Гонконга. Санкции означают арест имущества и банковских средств, включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США.Ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял резолюцию о возможности лишения мандатов членов законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности. Сразу же после этого четыре члена гонконгского парламента лишились своих мест из-за того, что их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности. Позже все 15 продемократических оппозиционных парламентариев, оставшихся в законодательном собрании Гонконга, одновременно подали в отставку.США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.

https://ria.ru/20200827/liberalizm-1576346878.html

https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html

https://ria.ru/20201031/kitay-1582348146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, китай, сша, в мире