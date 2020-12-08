https://ria.ru/20201208/promyshlennost-1588229962.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике
Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:22
2020-12-08T15:22
2020-12-08T15:24
роман головченко
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588021967_0:197:3129:1957_1920x0_80_0_0_f4a5e86d625278e9fbe42c750456706e.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина."Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
https://ria.ru/20201207/posol-1588094077.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588021967_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d8446ed47954e0cd1386dfa42833d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире