https://ria.ru/20201208/promyshlennost-1588229962.html

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике

Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:22

2020-12-08T15:22

2020-12-08T15:24

роман головченко

евразийский экономический союз

россия

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина."Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20201207/posol-1588094077.html

россия

белоруссия

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роман головченко, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире