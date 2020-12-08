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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике
Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:22
2020-12-08T15:24
роман головченко
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина."Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
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роман головченко, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике

15:22 08.12.2020 (обновлено: 15:24 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьером Белоруссии Романом Головченко сотрудничество двух стран в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы правительств обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
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Роман ГоловченкоЕвразийский экономический союзРоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
 
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