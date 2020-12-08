https://ria.ru/20201208/privivka-1588166497.html

В Ивановской области от гриппа привиты практически все дети

В Ивановской области от гриппа привиты практически все дети

В Ивановской на данный момент в плановом порядке от гриппа привиты 77% взрослых и 99% детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

2020-12-08T11:21

ивановская область

прививки

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_c5cb384cc031200a81f4cf1caf5fe829.jpg

ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской на данный момент в плановом порядке от гриппа привиты 77% взрослых и 99% детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что всего в Ивановскую область поступило 400 тысяч доз отечественных противогриппозных вакцин для взрослого населения и 90 тысяч – для детского. Для завершения иммунизации взрослого населения ожидаются дополнительные поставки вакцины - 106 тысяч доз.Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в Ивановской области от гриппа в 2020 году запланировано привить 597 тысяч человек, что составляет 60% населения региона.Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства бесплатно. Кроме того, в регионе работает передвижной мобильный комплекс с прививочными бригадами медицинских сотрудников, который выезжает в сельские населенные пункты и на крупные предприятия региона.

https://ria.ru/20201126/tsentr-1586433327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прививки, грипп