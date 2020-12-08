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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201208/privivka-1588166497.html
В Ивановской области от гриппа привиты практически все дети
В Ивановской области от гриппа привиты практически все дети
В Ивановской на данный момент в плановом порядке от гриппа привиты 77% взрослых и 99% детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:21
2020-12-08T11:21
ивановская область
прививки
грипп
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской на данный момент в плановом порядке от гриппа привиты 77% взрослых и 99% детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что всего в Ивановскую область поступило 400 тысяч доз отечественных противогриппозных вакцин для взрослого населения и 90 тысяч – для детского. Для завершения иммунизации взрослого населения ожидаются дополнительные поставки вакцины - 106 тысяч доз.Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в Ивановской области от гриппа в 2020 году запланировано привить 597 тысяч человек, что составляет 60% населения региона.Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства бесплатно. Кроме того, в регионе работает передвижной мобильный комплекс с прививочными бригадами медицинских сотрудников, который выезжает в сельские населенные пункты и на крупные предприятия региона.
https://ria.ru/20201126/tsentr-1586433327.html
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прививки, грипп

В Ивановской области от гриппа привиты практически все дети

11:21 08.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской на данный момент в плановом порядке от гриппа привиты 77% взрослых и 99% детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"К настоящему моменту прививки от гриппа сделали более 482 тысяч жителей Ивановской области, в том числе 392 тысячи взрослых. Иммунизация детского населения уже достигла завершающей стадии - 99,6% и в ближайшее время будет завершена", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего в Ивановскую область поступило 400 тысяч доз отечественных противогриппозных вакцин для взрослого населения и 90 тысяч – для детского. Для завершения иммунизации взрослого населения ожидаются дополнительные поставки вакцины - 106 тысяч доз.
Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в Ивановской области от гриппа в 2020 году запланировано привить 597 тысяч человек, что составляет 60% населения региона.
Железнодорожный вокзал Иваново - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства бесплатно. Кроме того, в регионе работает передвижной мобильный комплекс с прививочными бригадами медицинских сотрудников, который выезжает в сельские населенные пункты и на крупные предприятия региона.
 
Ивановская областьПрививкиГрипп
 
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