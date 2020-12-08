"Бабка с маразмом": Пригожин жестко ответил Соседову на критику Пугачевой

"Сколько он задевает то мою супругу, то мою дочку. Я женщин не бью, но хочется дать ему (Соседову) по башке. <...> Он у меня взывает тошнотворный эффект, когда его показывают по телевидению. Я вообще не понимаю, почему его зовут на телевидение, почему нам портят аппетит, портят жизнь, когда мы его видим <…> Ладно он был бы действительно экспертом", — заявил он.