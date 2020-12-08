"Бабка с маразмом": Пригожин жестко ответил Соседову на критику Пугачевой
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" резко отреагировал на высказывание музыкального критика Сергея Соседова в адрес певицы Аллы Пугачевой.
Ранее Соседов раскритиковал артистку за попытки "омоложения". Он считает, что Пугачева "истратила свой ресурс, и у нее иссякает талант".
"Я не понимаю, какого хрена этот человек (Соседов. — Прим. ред.), это существо, оно, я по-другому назвать его не могу, имеет право в принципе давать оценку людям такого калибра. Без стыда, без совести, безнаказанно. Его эта манерность гнилая <...> пожилая бабка с маразмом", — возмутился Пригожин.
Продюсер подчеркнул, что Пугачева — это часть истории страны и эстрадного жанра.
"Сколько он задевает то мою супругу, то мою дочку. Я женщин не бью, но хочется дать ему (Соседову) по башке. <...> Он у меня взывает тошнотворный эффект, когда его показывают по телевидению. Я вообще не понимаю, почему его зовут на телевидение, почему нам портят аппетит, портят жизнь, когда мы его видим <…> Ладно он был бы действительно экспертом", — заявил он.
Пригожин назвал Пугачеву "великой женщиной, которая царила на эстраде долгие годы и сейчас обрела потрясающую семейную любовь и счастье".
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