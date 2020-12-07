"Думает, что ей 18": Соседов жестко раскритиковал Пугачеву
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой.
Эксперт раскритиковал артистку за попытки "омоложения".
"У каждого человека — и творческого, и не творческого — есть свой физический ресурс. И тому пример Пугачева. Она истратила свой ресурс — иссякает талант. <…> Они (артисты. — Прим. ред.) реально думают, что в 70 они еще могут. А уж если сделали операцию пластическую, и она (Пугачева) ходит как девочка на тонких ножках — она вообще думает, что ей 18", — заявил Соседов.
Музыкальный критик также выразил мнение о будущем Лолиты Милявской, Сергея Лазарева и Димы Билана.
"Они доработают свой век, пока есть силы молодости, силы эти иссякнут сами собой, и у них будет свое состояние. <..> Они будут жить на эти дивиденды, и жить очень хорошо. Все состарятся, закончат свою карьеру. Может быть, будут ходить смешить людей в старости. С палочкой будут выходить немощные и говорить, что они еще ничего", — отметил он.
Соседов считает, что в "бессмертии останутся только гении".
23 ноября, 12:25ШоубизЛолита забыла про секс, услышав пение критика Соседова