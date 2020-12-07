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"Думает, что ей 18": Соседов жестко раскритиковал Пугачеву
"Думает, что ей 18": Соседов жестко раскритиковал Пугачеву
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:27
2020-12-07T03:27
шоубиз
россия
сергей соседов
музыка
лолита милявская
нтв (телеканал)
сергей лазарев
алла пугачева
дима билан (виктор белан)
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"Думает, что ей 18": Соседов поставил на место "нестареющую" Пугачеву
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой.Эксперт раскритиковал артистку за попытки "омоложения".Музыкальный критик также выразил мнение о будущем Лолиты Милявской, Сергея Лазарева и Димы Билана.Соседов считает, что в "бессмертии останутся только гении".
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россия, сергей соседов, музыка, лолита милявская, нтв (телеканал), сергей лазарев, алла пугачева, дима билан (виктор белан)

"Думает, что ей 18": Соседов жестко раскритиковал Пугачеву

03:27 07.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой.
Эксперт раскритиковал артистку за попытки "омоложения".
"У каждого человека — и творческого, и не творческого — есть свой физический ресурс. И тому пример Пугачева. Она истратила свой ресурс — иссякает талант. <…> Они (артисты. — Прим. ред.) реально думают, что в 70 они еще могут. А уж если сделали операцию пластическую, и она (Пугачева) ходит как девочка на тонких ножках — она вообще думает, что ей 18", — заявил Соседов.
Музыкальный критик также выразил мнение о будущем Лолиты Милявской, Сергея Лазарева и Димы Билана.

"Они доработают свой век, пока есть силы молодости, силы эти иссякнут сами собой, и у них будет свое состояние. <..> Они будут жить на эти дивиденды, и жить очень хорошо. Все состарятся, закончат свою карьеру. Может быть, будут ходить смешить людей в старости. С палочкой будут выходить немощные и говорить, что они еще ничего", — отметил он.

Соседов считает, что в "бессмертии останутся только гении".
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ШоубизРоссияСергей СоседовМузыкаЛолита МилявскаяНТВ (телеканал)Сергей ЛазаревАлла ПугачеваДима Билан (Виктор Белан)
 
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