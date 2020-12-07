"Думает, что ей 18": Соседов жестко раскритиковал Пугачеву

"Они доработают свой век, пока есть силы молодости, силы эти иссякнут сами собой, и у них будет свое состояние. <..> Они будут жить на эти дивиденды, и жить очень хорошо. Все состарятся, закончат свою карьеру. Может быть, будут ходить смешить людей в старости. С палочкой будут выходить немощные и говорить, что они еще ничего", — отметил он.