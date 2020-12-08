Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201208/prestupnost-1588198943.html
В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов
В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов
Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:23
2020-12-08T13:23
тюменская область
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора области по итогам координационного онлайн-совещания по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор.Как отметил Моор, роль в улучшении показателей сыграли и работа правоохранительных органов, и ограничительные меры, которые были введены для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "После отмены этих мер потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", — подчеркнул губернатор.Начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил на совещании, что с конца марта в регионе на предмет соблюдения противоэпидемических ограничений.было проверено более 51 тысячи предприятий. Только в ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено свыше 4500 объектов торговли и общепита, более 5,5 тысяч единиц общественного транспорта. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий. С начала декабря полицейские составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим в общественных местах и транспорте.
https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587677660.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область

В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов

13:23 08.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора области по итогам координационного онлайн-совещания по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор.
"По итогам 11 месяцев 2020 года количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений сократилось на 5,7% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,8% сократилось количество преступлений в общественных местах. Уличная преступность снизилась на 12,7%", — говорится в сообщении.
Как отметил Моор, роль в улучшении показателей сыграли и работа правоохранительных органов, и ограничительные меры, которые были введены для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "После отмены этих мер потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", — подчеркнул губернатор.
Начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил на совещании, что с конца марта в регионе на предмет соблюдения противоэпидемических ограничений.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО Газпром недра Всеволод Черепанов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ООО Газпром недра - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:52Тюменская область
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпром недра"
было проверено более 51 тысячи предприятий. Только в ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено свыше 4500 объектов торговли и общепита, более 5,5 тысяч единиц общественного транспорта. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий. С начала декабря полицейские составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим в общественных местах и транспорте.
"Действительно, общими силами мы достигли определенной стабилизации ситуации. Но впереди новогодние праздники. Чтобы не получить всплеска заболеваемости в январе и феврале, необходимо, не нарушая праздничного настроения людей, привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила противоэпидемической безопасности", — заключил Моор.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
Лента новостейМолния