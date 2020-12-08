https://ria.ru/20201208/prestupnost-1588198943.html

В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов

В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов

Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:23

2020-12-08T13:23

2020-12-08T13:23

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора области по итогам координационного онлайн-совещания по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор.Как отметил Моор, роль в улучшении показателей сыграли и работа правоохранительных органов, и ограничительные меры, которые были введены для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "После отмены этих мер потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", — подчеркнул губернатор.Начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил на совещании, что с конца марта в регионе на предмет соблюдения противоэпидемических ограничений.было проверено более 51 тысячи предприятий. Только в ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено свыше 4500 объектов торговли и общепита, более 5,5 тысяч единиц общественного транспорта. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий. С начала декабря полицейские составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим в общественных местах и транспорте.

https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587677660.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область