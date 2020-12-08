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В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов
В Тюменской области преступность с января снизилась почти на 6 процентов
Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:23
2020-12-08T13:23
2020-12-08T13:23
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора области по итогам координационного онлайн-совещания по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор.Как отметил Моор, роль в улучшении показателей сыграли и работа правоохранительных органов, и ограничительные меры, которые были введены для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "После отмены этих мер потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", — подчеркнул губернатор.Начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил на совещании, что с конца марта в регионе на предмет соблюдения противоэпидемических ограничений.было проверено более 51 тысячи предприятий. Только в ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено свыше 4500 объектов торговли и общепита, более 5,5 тысяч единиц общественного транспорта. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий. С начала декабря полицейские составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим в общественных местах и транспорте.
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александр моор, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости.
Количество зарегистрированных в Тюменской области
преступлений в январе-ноябре сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора области по итогам координационного онлайн-совещания по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор
.
"По итогам 11 месяцев 2020 года количество зарегистрированных в Тюменской области преступлений сократилось на 5,7% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,8% сократилось количество преступлений в общественных местах. Уличная преступность снизилась на 12,7%", — говорится в сообщении.
Как отметил Моор, роль в улучшении показателей сыграли и работа правоохранительных органов, и ограничительные меры, которые были введены для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "После отмены этих мер потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", — подчеркнул губернатор.
Начальник УМВД РФ
по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил на совещании, что с конца марта в регионе на предмет соблюдения противоэпидемических ограничений.
было проверено более 51 тысячи предприятий. Только в ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено свыше 4500 объектов торговли и общепита, более 5,5 тысяч единиц общественного транспорта. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий. С начала декабря полицейские составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим в общественных местах и транспорте.
"Действительно, общими силами мы достигли определенной стабилизации ситуации. Но впереди новогодние праздники. Чтобы не получить всплеска заболеваемости в январе и феврале, необходимо, не нарушая праздничного настроения людей, привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила противоэпидемической безопасности", — заключил Моор.