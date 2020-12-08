https://ria.ru/20201208/preparaty-1588243642.html

Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19

Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей на закупку препаратов против COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:23

2020-12-08T16:23

2020-12-08T16:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей на закупку препаратов против COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.Уточняется, что закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество