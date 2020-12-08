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Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"
Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"
Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:21
2020-12-08T18:56
станислав суворов
роскосмос
московский институт теплотехники
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова", - рассказал собеседник.Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос" в конце декабря.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили смену главы "Московского института теплотехники". "Подтверждаем информацию", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/topol-1576727763.html
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станислав суворов, роскосмос, московский институт теплотехники, безопасность

Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"

18:21 08.12.2020 (обновлено: 18:56 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова", - рассказал собеседник.
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Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос" в конце декабря.
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили смену главы "Московского института теплотехники".
"Подтверждаем информацию", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.
Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
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Станислав СуворовРоскосмосМосковский институт теплотехникиБезопасность
 
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