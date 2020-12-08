https://ria.ru/20201208/predpriyatie-1588275773.html

Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"

Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"

Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:21

2020-12-08T18:21

2020-12-08T18:56

станислав суворов

роскосмос

московский институт теплотехники

безопасность

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова", - рассказал собеседник.Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос" в конце декабря.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили смену главы "Московского института теплотехники". "Подтверждаем информацию", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/topol-1576727763.html

https://ria.ru/20200120/1563541269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав суворов, роскосмос, московский институт теплотехники, безопасность