https://ria.ru/20201208/predpriyatie-1588275773.html
Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"
Генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"
Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:21
2020-12-08T18:21
2020-12-08T18:56
станислав суворов
роскосмос
московский институт теплотехники
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова", - рассказал собеседник.Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос" в конце декабря.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили смену главы "Московского института теплотехники". "Подтверждаем информацию", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/topol-1576727763.html
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станислав суворов, роскосмос, московский институт теплотехники, безопасность
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова
", - рассказал собеседник.
Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос
" в конце декабря.
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили смену главы "Московского института теплотехники".
"Подтверждаем информацию", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.
Московский институт теплотехники
разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".