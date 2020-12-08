https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

Россиянам дали советы на Новый год

Россиянам дали советы на Новый год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, а если все-таки в общественном месте, то обязательно в маске. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:19

2020-12-08T15:19

2020-12-08T15:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_756696de2e080cf1658b128a4c0b9ae9.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, а если все-таки в общественном месте, то обязательно в маске."Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом бы сегодня предложила встретить Новый год, этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей нас всех", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Глава Роспотребнадзора не рекомендует ходить в гости. "Ну, точно абсолютно я в своей семье этого делать не советую и мы этого делать не будем", - отметила она."Да, по возможности, свежий воздух, да, за город, да, активные виды спорта, в зависимости от погоды. Провести время с детьми на свежем воздухе, но своей семьей. Если все-таки это какое-то общественное место, то это маска", - подчеркнула Попова.Вирус, напомнила она, передается от человека к человеку."Это тяжелый вирус, достаточно большой. Он передаётся с малюсенькой каплей слизи, мы ее наверняка даже не увидим. И передаётся, если образуется облако из капелек, аэрозольное облако. Поэтому когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, когда мы целуемся, мы разговариваем, мы долго сидим за столом, ну и какие уже маски, какая дистанция, особенно праздничный стол, особенно за полночь", - отметила Попова.Это как раз, по ее словам, является зоной риска. "Если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании... Он энергично общается и все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем. И если так делать, то риски очень велики", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html

https://ria.ru/20201207/stol-1588076853.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество