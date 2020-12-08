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Россиянам дали советы на Новый год
Россиянам дали советы на Новый год
Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, а если все-таки в общественном месте, то обязательно в маске. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:19
2020-12-08T15:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, а если все-таки в общественном месте, то обязательно в маске."Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом бы сегодня предложила встретить Новый год, этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей нас всех", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Глава Роспотребнадзора не рекомендует ходить в гости. "Ну, точно абсолютно я в своей семье этого делать не советую и мы этого делать не будем", - отметила она."Да, по возможности, свежий воздух, да, за город, да, активные виды спорта, в зависимости от погоды. Провести время с детьми на свежем воздухе, но своей семьей. Если все-таки это какое-то общественное место, то это маска", - подчеркнула Попова.Вирус, напомнила она, передается от человека к человеку."Это тяжелый вирус, достаточно большой. Он передаётся с малюсенькой каплей слизи, мы ее наверняка даже не увидим. И передаётся, если образуется облако из капелек, аэрозольное облако. Поэтому когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, когда мы целуемся, мы разговариваем, мы долго сидим за столом, ну и какие уже маски, какая дистанция, особенно праздничный стол, особенно за полночь", - отметила Попова.Это как раз, по ее словам, является зоной риска. "Если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании... Он энергично общается и все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем. И если так делать, то риски очень велики", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россиянам дали советы на Новый год

15:19 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, а если все-таки в общественном месте, то обязательно в маске.
"Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом бы сегодня предложила встретить Новый год, этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей нас всех", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
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Глава Роспотребнадзора не рекомендует ходить в гости. "Ну, точно абсолютно я в своей семье этого делать не советую и мы этого делать не будем", - отметила она.
"Да, по возможности, свежий воздух, да, за город, да, активные виды спорта, в зависимости от погоды. Провести время с детьми на свежем воздухе, но своей семьей. Если все-таки это какое-то общественное место, то это маска", - подчеркнула Попова.
Вирус, напомнила она, передается от человека к человеку.
"Это тяжелый вирус, достаточно большой. Он передаётся с малюсенькой каплей слизи, мы ее наверняка даже не увидим. И передаётся, если образуется облако из капелек, аэрозольное облако. Поэтому когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, когда мы целуемся, мы разговариваем, мы долго сидим за столом, ну и какие уже маски, какая дистанция, особенно праздничный стол, особенно за полночь", - отметила Попова.
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Это как раз, по ее словам, является зоной риска. "Если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании... Он энергично общается и все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем. И если так делать, то риски очень велики", - подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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