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ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости обновить права
ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости обновить права
ГИБДД РФ напомнила автолюбителям о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:00
2020-12-08T14:00
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ГИБДД РФ напомнила автолюбителям о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВД Медиа.В ГИБДД рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены удостоверений до конца месяца. В Госавтоинспекции также напомнили об административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП за управление транспортным средством с истекшим сроком действия."Несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 млн водительских удостоверений", - отмечается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, авто, гибдд мвд рф, общество

ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости обновить права

14:00 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ГИБДД РФ напомнила автолюбителям о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВД Медиа.
В ГИБДД рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены удостоверений до конца месяца. В Госавтоинспекции также напомнили об административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП за управление транспортным средством с истекшим сроком действия.
"Несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 млн водительских удостоверений", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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МВД представило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
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