https://ria.ru/20201208/prava-1588207716.html
ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости обновить права
ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости обновить права
ГИБДД РФ напомнила автолюбителям о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:00
2020-12-08T14:00
2020-12-08T14:00
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ГИБДД РФ напомнила автолюбителям о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВД Медиа.В ГИБДД рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены удостоверений до конца месяца. В Госавтоинспекции также напомнили об административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП за управление транспортным средством с истекшим сроком действия."Несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 млн водительских удостоверений", - отмечается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ekzamen-1588146315.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, авто, гибдд мвд рф, общество