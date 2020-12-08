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МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:06
2020-12-08T12:02
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что ведомство решило обязать автошколы передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учебы — сейчас этот срок составляет месяц.Как отмечается в документе, "отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка", является основанием для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы.В частности, речь идет о списке лиц, проходящих обучение в группе (с ФИО, паспортными данными и другой информацией о кандидатах).Помимо этого, поводом для отказа станет отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (эта норма есть и в старом приказе).Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html
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общество

МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права

09:06 08.12.2020 (обновлено: 12:02 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ведомство решило обязать автошколы передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учебы — сейчас этот срок составляет месяц.
Как отмечается в документе, "отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка", является основанием для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы.
В частности, речь идет о списке лиц, проходящих обучение в группе (с ФИО, паспортными данными и другой информацией о кандидатах).
Помимо этого, поводом для отказа станет отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (эта норма есть и в старом приказе).
Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
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