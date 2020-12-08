https://ria.ru/20201208/prava-1588143135.html

МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права

МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права

Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:06

2020-12-08T09:06

2020-12-08T12:02

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/31/1563073121_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_136382280fde85c5b0e9f15a37a328ea.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что ведомство решило обязать автошколы передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учебы — сейчас этот срок составляет месяц.Как отмечается в документе, "отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка", является основанием для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы.В частности, речь идет о списке лиц, проходящих обучение в группе (с ФИО, паспортными данными и другой информацией о кандидатах).Помимо этого, поводом для отказа станет отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (эта норма есть и в старом приказе).Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество