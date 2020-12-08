https://ria.ru/20201208/pozhar-1588147149.html

В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли во вторник во время пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:40

2020-12-08T09:40

2020-12-08T09:47

скр

валерий горелых

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

полевской

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Три человека погибли во вторник во время пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону."Сегодня в 04.45 (02.45 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Полевской, улица Партизанская, 50. В считанные минуты первое пожарное подразделение уже прибыло к месту вызова. На тот момент уже открытым пламенем были охвачены надворные постройки и кровля дома, площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава", - говорится в сообщении.В 05.57 (03.57 мск) огонь локализован, в 06.12 (04.12 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.30 (06.30 мск). Работают пожарные дознаватели и следственные органы, уточняет ведомство.Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщает, что в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и двух женщин."Пока данных о характере смерти обнаруженных погибших не имеется, в связи с чем для определения точных причин их смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, опрашиваются граждане из числа людей, проживающих по соседству с данным домом", - отмечается в сообщении.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что на месте происшествия работают также сыщики уголовного розыска полиции, которые устанавливают личности погибших, опрашивают жителей частного сектора на предмет выяснения образа жизни владельцев дома, а также возможных очевидцев случившегося.

https://ria.ru/20201208/pozhar-1588137195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/pozhar-1587995813.html

полевской

свердловская область

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скр, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), полевской, свердловская область, происшествия