Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/pozhar-1588147149.html
В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме
В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли во вторник во время пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:40
2020-12-08T09:47
скр
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
полевской
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147482_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6762f49c1ad775831e883692bce779c9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Три человека погибли во вторник во время пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону."Сегодня в 04.45 (02.45 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Полевской, улица Партизанская, 50. В считанные минуты первое пожарное подразделение уже прибыло к месту вызова. На тот момент уже открытым пламенем были охвачены надворные постройки и кровля дома, площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава", - говорится в сообщении.В 05.57 (03.57 мск) огонь локализован, в 06.12 (04.12 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.30 (06.30 мск). Работают пожарные дознаватели и следственные органы, уточняет ведомство.Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщает, что в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и двух женщин."Пока данных о характере смерти обнаруженных погибших не имеется, в связи с чем для определения точных причин их смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, опрашиваются граждане из числа людей, проживающих по соседству с данным домом", - отмечается в сообщении.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что на месте происшествия работают также сыщики уголовного розыска полиции, которые устанавливают личности погибших, опрашивают жителей частного сектора на предмет выяснения образа жизни владельцев дома, а также возможных очевидцев случившегося.
https://ria.ru/20201208/pozhar-1588137195.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/pozhar-1587995813.html
полевской
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147482_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9ac9306b75199f3982d1408a3e034ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скр, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), полевской, свердловская область, происшествия

В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме

09:40 08.12.2020 (обновлено: 09:47 08.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в частном доме в Свердловской области
Тушение пожара в частном доме в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Три человека погибли во вторник во время пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"Сегодня в 04.45 (02.45 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Полевской, улица Партизанская, 50. В считанные минуты первое пожарное подразделение уже прибыло к месту вызова. На тот момент уже открытым пламенем были охвачены надворные постройки и кровля дома, площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава", - говорится в сообщении.
Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
07:35
В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
В 05.57 (03.57 мск) огонь локализован, в 06.12 (04.12 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.30 (06.30 мск). Работают пожарные дознаватели и следственные органы, уточняет ведомство.
Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщает, что в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и двух женщин.
"Пока данных о характере смерти обнаруженных погибших не имеется, в связи с чем для определения точных причин их смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, опрашиваются граждане из числа людей, проживающих по соседству с данным домом", - отмечается в сообщении.
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:28
Более 10 человек спасли из пожара на шоссе Энтузиастов
Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что на месте происшествия работают также сыщики уголовного розыска полиции, которые устанавливают личности погибших, опрашивают жителей частного сектора на предмет выяснения образа жизни владельцев дома, а также возможных очевидцев случившегося.
"Предварительно известно, что в доме проживали мужчина со своей сожительницей и его парализованная мать. По одной из версий, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, проверяются также жизнеспособности иных версий, в том числе короткое замыкание в электропроводке", - подчеркнул Горелых.
 
СКРВалерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ПолевскойСвердловская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
Лента новостейМолния