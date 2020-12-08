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В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
Два пожара произошли в ночь на вторник в Башкортостане, погибли семь человек, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:35
2020-12-08T07:35
2020-12-08T07:35
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
баймакский район
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Два пожара произошли в ночь на вторник в Башкортостане, погибли семь человек, сообщают экстренные службы.Добавляется, что в 02.28 пожар локализован на площади 86 квадратных метров, в 06.30 ликвидирован. К тушению пожара привлекались 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и семь единиц техники."В 02.34 (мск) 8 декабря поступила информация о пожаре в населенном пункте Ишмурзино Баймакского района на улице Крестьянская, дом 27 в частном бревенчатом одноэтажном жилом доме. Погибли три человека", - говорится в сообщении.В 02.59 пожар локализован на площади 42 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 13 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России – семь человек и три единицы техники.
https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587886102.html
республика башкортостан
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баймакский район
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, баймакский район, происшествия