https://ria.ru/20201208/pozhar-1588137195.html

В пожарах в Башкортостане погибли семь человек

В пожарах в Башкортостане погибли семь человек

Два пожара произошли в ночь на вторник в Башкортостане, погибли семь человек, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:35

2020-12-08T07:35

2020-12-08T07:35

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

баймакский район

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Два пожара произошли в ночь на вторник в Башкортостане, погибли семь человек, сообщают экстренные службы.Добавляется, что в 02.28 пожар локализован на площади 86 квадратных метров, в 06.30 ликвидирован. К тушению пожара привлекались 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и семь единиц техники."В 02.34 (мск) 8 декабря поступила информация о пожаре в населенном пункте Ишмурзино Баймакского района на улице Крестьянская, дом 27 в частном бревенчатом одноэтажном жилом доме. Погибли три человека", - говорится в сообщении.В 02.59 пожар локализован на площади 42 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 13 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России – семь человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587886102.html

республика башкортостан

москва

баймакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, баймакский район, происшествия