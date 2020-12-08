https://ria.ru/20201208/potok-1588206837.html

В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"

В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"

Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:56

2020-12-08T13:56

2020-12-08T13:56

северный поток — 2

балтийское море

сергей лавров

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Даже во времена "холодной войны" Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль", - добавил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, балтийское море, сергей лавров, сша, украина, в мире