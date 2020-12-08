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В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"
В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"
Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:56
2020-12-08T13:56
северный поток — 2
балтийское море
сергей лавров
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Даже во времена "холодной войны" Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль", - добавил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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северный поток — 2, балтийское море, сергей лавров, сша, украина, в мире

В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"

13:56 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Санкции (антироссийские – ред.) однозначно имеют негативные последствия, как и текущая ситуация вокруг "Северного потока 2". Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Даже во времена "холодной войны" Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль", - добавил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Балтийское мореСергей ЛавровСШАУкраинаВ мире
 
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