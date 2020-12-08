В АдГ заявили о поддержке проекта "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Санкции (антироссийские – ред.) однозначно имеют негативные последствия, как и текущая ситуация вокруг "Северного потока 2". Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Даже во времена "холодной войны" Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль", - добавил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"