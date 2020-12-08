https://ria.ru/20201208/polyus-1588170778.html

Лавров заявил, что ЕС отказался от претензий на полюс многополярного мира

Лавров заявил, что ЕС отказался от претензий на полюс многополярного мира

Евросоюз, видимо, отказался от претензий на полюс многополярного мироустройства и стал ориентироваться на США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:38

2020-12-08T11:38

2020-12-08T11:38

сергей лавров

евросоюз

германия

сша

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_0:15:3138:1780_1920x0_80_0_0_d9cfd577769db5194ae3f6c95a8cc096.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз, видимо, отказался от претензий на полюс многополярного мироустройства и стал ориентироваться на США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно, и полностью ориентируется на США. Линия Германии по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС", - сказал Лавров, выступая на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД) в режиме видеоконференции.По его словам, интеллектуальным оправданием своей линии Запад выдвигает пресловутую концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые выдумываются на ходу, "на различных междусобойчиках".

https://ria.ru/20190709/1556331288.html

германия

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, евросоюз, германия, сша, берлин (город), в мире