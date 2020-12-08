https://ria.ru/20201208/polyus-1588170778.html
Лавров заявил, что ЕС отказался от претензий на полюс многополярного мира
Лавров заявил, что ЕС отказался от претензий на полюс многополярного мира
Евросоюз, видимо, отказался от претензий на полюс многополярного мироустройства и стал ориентироваться на США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:38
2020-12-08T11:38
2020-12-08T11:38
сергей лавров
евросоюз
германия
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_0:15:3138:1780_1920x0_80_0_0_d9cfd577769db5194ae3f6c95a8cc096.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз, видимо, отказался от претензий на полюс многополярного мироустройства и стал ориентироваться на США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно, и полностью ориентируется на США. Линия Германии по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС", - сказал Лавров, выступая на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД) в режиме видеоконференции.По его словам, интеллектуальным оправданием своей линии Запад выдвигает пресловутую концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые выдумываются на ходу, "на различных междусобойчиках".
https://ria.ru/20190709/1556331288.html
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_1fc9c2815bea4735f22eee217585cff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, евросоюз, германия, сша, берлин (город), в мире