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Возмещение ущерба от действий полиции могут возложить на государство
Возмещение ущерба от действий полиции могут возложить на государство
Поправки к закону "О полиции" предлагают отдельную норму, что стражи правопорядка не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями, но... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:53
2020-12-08T18:53
игорь зубов
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поправки к закону "О полиции" предлагают отдельную норму, что стражи правопорядка не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями, но его можно будет взыскать с государства, сообщил на заседании в Госдуме статс-секретарь, замглавы МВД РФ Игорь Зубов.Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о новых полномочиях полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".В законопроекте, в частности, отдельно указывается, что полицейский не подлежит преследованию за законные действия по защите правопорядка.По словам Зубова, данная формулировка "соответствует пленуму Верховного суда РФ", и это положение можно будет применять в судебных разбирательствах, касающихся действий полицейских.В целом, законопроект предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.
https://ria.ru/20201027/politsiya-1581703953.html
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игорь зубов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Возмещение ущерба от действий полиции могут возложить на государство

18:53 08.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поправки к закону "О полиции" предлагают отдельную норму, что стражи правопорядка не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями, но его можно будет взыскать с государства, сообщил на заседании в Госдуме статс-секретарь, замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Сотрудник (полиции - ред.), если он действовал законно, то он не несет ответственности за то, что он сделал. Есть много попыток возложить на сотрудника полиции материальную ответственность за совершенные действия. Потому что ущерб, как правило, носит материальный характер. И в данном случае четко сказано: сотрудник полиции материального ущерба за это не несет. Но это не снимает того, что человек мог получить ущерб реальный. И этот ущерб может быть взыскан. Но будет он взыскан не с сотрудника полиции, а с государства, которое сотрудник полиции представляет", - сказал Зубов.

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о новых полномочиях полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
В законопроекте, в частности, отдельно указывается, что полицейский не подлежит преследованию за законные действия по защите правопорядка.
По словам Зубова, данная формулировка "соответствует пленуму Верховного суда РФ", и это положение можно будет применять в судебных разбирательствах, касающихся действий полицейских.
В целом, законопроект предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".
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Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.
Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.
В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".
Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.
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Игорь ЗубовГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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