https://ria.ru/20201208/politsiya-1588281697.html

Возмещение ущерба от действий полиции могут возложить на государство

Возмещение ущерба от действий полиции могут возложить на государство

Поправки к закону "О полиции" предлагают отдельную норму, что стражи правопорядка не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями, но... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:53

2020-12-08T18:53

2020-12-08T18:53

игорь зубов

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поправки к закону "О полиции" предлагают отдельную норму, что стражи правопорядка не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями, но его можно будет взыскать с государства, сообщил на заседании в Госдуме статс-секретарь, замглавы МВД РФ Игорь Зубов.Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о новых полномочиях полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".В законопроекте, в частности, отдельно указывается, что полицейский не подлежит преследованию за законные действия по защите правопорядка.По словам Зубова, данная формулировка "соответствует пленуму Верховного суда РФ", и это положение можно будет применять в судебных разбирательствах, касающихся действий полицейских.В целом, законопроект предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.

https://ria.ru/20201027/politsiya-1581703953.html

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585942229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь зубов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество