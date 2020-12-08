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Женщина сменила пол, чтобы не выплачивать кредит
Женщина сменила пол, чтобы не выплачивать кредит
Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:05
2020-12-08T22:05
2020-12-08T22:06
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.Отмечается, что 39-летняя женщина не выходила на связь с приставами и поменяла место жительства. Ее долг составлял около 280 тысяч рублей. Как выяснилось позже, она стала мужчиной и начала жить под другим именем.В результате разыскных мероприятий удалось установить ее "новую" личность и местоположение. Отмечается, что судебные приставы смогли взыскать с должника неуплаченные средства в полном объеме.
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кредиты, женщины, мужчины, ярославская область, ярославль, долг, деньги, происшествия