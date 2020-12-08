https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html

Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год

Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год

Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:07

2020-12-08T13:07

2020-12-08T13:11

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.Ранее в СМИ появились прогнозы погоды на Новый год от некоторых метеорологов."Я не знаю, сочувствовать этим метеорологам или радоваться за них. Наверное, все же сочувствовать... Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но тот факт, что в течение декабря температура будет меняться (как в прошлом году - ред.), сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html

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2020

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роман вильфанд, гидрометцентр, общество