Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html
Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год
Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год
Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:07
2020-12-08T13:11
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588075504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e09cd1dd2489faf9a0b146c490831f1a.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.Ранее в СМИ появились прогнозы погоды на Новый год от некоторых метеорологов."Я не знаю, сочувствовать этим метеорологам или радоваться за них. Наверное, все же сочувствовать... Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но тот факт, что в течение декабря температура будет меняться (как в прошлом году - ред.), сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588075504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3a7fda7dbc11c3880d58d9c5bb23d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год

13:07 08.12.2020 (обновлено: 13:11 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИллюминация на Никольской улице в Москве
Иллюминация на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.
Ранее в СМИ появились прогнозы погоды на Новый год от некоторых метеорологов.
"Я не знаю, сочувствовать этим метеорологам или радоваться за них. Наверное, все же сочувствовать... Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но тот факт, что в течение декабря температура будет меняться (как в прошлом году - ред.), сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной", - сказал Вильфанд.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 15:35Туризм
В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год
 
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
Лента новостейМолния