https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html
Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год
Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год
Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:07
2020-12-08T13:07
2020-12-08T13:11
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь в настоящее время невозможно, потому что воздушные массы будут носить изменчивый характер, сказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник.Ранее в СМИ появились прогнозы погоды на Новый год от некоторых метеорологов."Я не знаю, сочувствовать этим метеорологам или радоваться за них. Наверное, все же сочувствовать... Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но тот факт, что в течение декабря температура будет меняться (как в прошлом году - ред.), сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество