РБК: замглавы "Победы" уволили после акции в поддержку Дзюбы
15:47 08.12.2020 (обновлено: 16:18 08.12.2020)
© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков получил выговор и лишился одного из заместителей после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что такое решение принял во вторник совет директоров "Победы". Представитель "Аэрофлота" подтвердил РИА Новости, что на совете директоров обсуждался "вопрос об авиационном событии".
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"Совет директоров авиакомпании "Победа" состоялся. В повестке один из вопросов был об авиационном событии", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота", отказавшись уточнять подробности.
Поводом для разбирательства стал "авиационный инцидент" 11 ноября. Самолет, принадлежащий авиакомпании, пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Как сообщалось ранее, таким образом пилоты могли выражать поддержку российскому футболисту Артему Дзюбе, чье видео интимного характера попало в Сеть и стало поводом для травли спортсмена.
Самолет летел из Москвы в Екатеринбург, из-за "инцидента" он приземлился на 20 минут позже. После этого Росавиация провела расследование, рекомендовала "Аэрофлоту" проверить руководство лоукостера на соответствие занимаемой должности и заявила о небезопасности полета.
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