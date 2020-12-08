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РБК: замглавы "Победы" уволили после акции в поддержку Дзюбы
РБК: замглавы "Победы" уволили после акции в поддержку Дзюбы
Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков получил выговор и лишился одного из заместителей после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:47
2020-12-08T16:18
артём дзюба
победа (авиакомпания)
андрей калмыков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
футбол
спорт
происшествия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков получил выговор и лишился одного из заместителей после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы, сообщил РБК со ссылкой на источники.Отмечается, что такое решение принял во вторник совет директоров "Победы". Представитель "Аэрофлота" подтвердил РИА Новости, что на совете директоров обсуждался "вопрос об авиационном событии"."Совет директоров авиакомпании "Победа" состоялся. В повестке один из вопросов был об авиационном событии", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота", отказавшись уточнять подробности.Поводом для разбирательства стал "авиационный инцидент" 11 ноября. Самолет, принадлежащий авиакомпании, пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Как сообщалось ранее, таким образом пилоты могли выражать поддержку российскому футболисту Артему Дзюбе, чье видео интимного характера попало в Сеть и стало поводом для травли спортсмена. Самолет летел из Москвы в Екатеринбург, из-за "инцидента" он приземлился на 20 минут позже. После этого Росавиация провела расследование, рекомендовала "Аэрофлоту" проверить руководство лоукостера на соответствие занимаемой должности и заявила о небезопасности полета.
https://rsport.ria.ru/20201120/dzyuba-1585545175.html
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артём дзюба, победа (авиакомпания), андрей калмыков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), футбол, спорт, происшествия

РБК: замглавы "Победы" уволили после акции в поддержку Дзюбы

15:47 08.12.2020 (обновлено: 16:18 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Роман Пятаков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков получил выговор и лишился одного из заместителей после акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что такое решение принял во вторник совет директоров "Победы". Представитель "Аэрофлота" подтвердил РИА Новости, что на совете директоров обсуждался "вопрос об авиационном событии".
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"Совет директоров авиакомпании "Победа" состоялся. В повестке один из вопросов был об авиационном событии", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота", отказавшись уточнять подробности.
Поводом для разбирательства стал "авиационный инцидент" 11 ноября. Самолет, принадлежащий авиакомпании, пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Как сообщалось ранее, таким образом пилоты могли выражать поддержку российскому футболисту Артему Дзюбе, чье видео интимного характера попало в Сеть и стало поводом для травли спортсмена.
Самолет летел из Москвы в Екатеринбург, из-за "инцидента" он приземлился на 20 минут позже. После этого Росавиация провела расследование, рекомендовала "Аэрофлоту" проверить руководство лоукостера на соответствие занимаемой должности и заявила о небезопасности полета.
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Артём ДзюбаПобеда (авиакомпания)Андрей КалмыковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ФутболСпортПроисшествия
 
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