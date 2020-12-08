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В России запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания
В России запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания
Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
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россия
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года.Также, согласно правилам, запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя."При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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россия, общество

В России запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания

11:18 08.12.2020 (обновлено: 15:01 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года.

"При эксплуатации газовых приборов запрещается <…> пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке", — говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства.

Также, согласно правилам, запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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