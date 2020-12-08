https://ria.ru/20201208/plity-1588165767.html
В России запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания
В России запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания
Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:18
2020-12-08T11:18
2020-12-08T15:01
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154944/57/1549445784_0:261:2866:1873_1920x0_80_0_0_537f25a5ea5ed0ea317e5a8e53c02ae4.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года.Также, согласно правилам, запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя."При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://realty.ria.ru/20201126/gaz-1586383523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154944/57/1549445784_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4d56b24e6b3254a732674a2d1576a45f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится в России с 1 января 2021 года.
"При эксплуатации газовых приборов запрещается <…> пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке", — говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства.
Также, согласно правилам, запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.