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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/pfizer-1588156477.html
СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer
СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer
Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:38
2020-12-08T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
pfizer, inc.
великобритания
германия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, сообщает телеканал Sky News.Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) в университетской больнице Ковентри.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.Со вторника, 8 декабря, в рамках программы по вакцинации прививки начнут получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, pfizer, inc., великобритания, германия, сша, в мире

СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer

10:38 08.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, сообщает телеканал Sky News.
Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) в университетской больнице Ковентри.
Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.
Со вторника, 8 декабря, в рамках программы по вакцинации прививки начнут получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.
Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
09:19Распространение нового коронавируса
WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетPfizer, Inc.ВеликобританияГерманияСШАВ мире
 
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