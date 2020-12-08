https://ria.ru/20201208/pfizer-1588156477.html
СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer
СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer
Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:38
2020-12-08T10:38
2020-12-08T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
pfizer, inc.
великобритания
германия
сша
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, сообщает телеканал Sky News.Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) в университетской больнице Ковентри.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.Со вторника, 8 декабря, в рамках программы по вакцинации прививки начнут получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, pfizer, inc., великобритания, германия, сша, в мире