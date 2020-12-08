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"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко
"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко
Юморист Евгений Петросян в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" прокомментировал скандал вокруг его развода с Еленой Степаненко. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:07
2020-12-08T06:14
шоубиз
татьяна брухунова
елена степаненко
евгений петросян
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"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" прокомментировал скандал вокруг его развода с Еленой Степаненко.Артист подчеркнул, что он предлагал супруге расстаться мирно, но ей, по словам Петросяна, "захотелось войны". Юморист объяснил, что он хотел сохранить творческий дуэт с бывшей женой, и ему искренне жаль, что этого не удалось.Петросян отметил, что для расставания пары был "целый ряд причин", и признал, что его решение развестись было "осознанным и зрелым".Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.
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татьяна брухунова, елена степаненко, евгений петросян

"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко

06:07 08.12.2020 (обновлено: 06:14 08.12.2020)
 
© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" прокомментировал скандал вокруг его развода с Еленой Степаненко.
"Я не допускал мысли о том, что он (скандал. — Прим. ред.) будет. Мне казалось, что это невозможно допустить. Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", — сказал Петросян.
Артист подчеркнул, что он предлагал супруге расстаться мирно, но ей, по словам Петросяна, "захотелось войны". Юморист объяснил, что он хотел сохранить творческий дуэт с бывшей женой, и ему искренне жаль, что этого не удалось.
Петросян отметил, что для расставания пары был "целый ряд причин", и признал, что его решение развестись было "осознанным и зрелым".
Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.
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ШоубизТатьяна БрухуноваЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
 
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