https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html

"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко

"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко

Юморист Евгений Петросян в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" прокомментировал скандал вокруг его развода с Еленой Степаненко. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:07

2020-12-08T06:07

2020-12-08T06:14

шоубиз

татьяна брухунова

елена степаненко

евгений петросян

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"Захотела войны": Петросян прокомментировал скандал со Степаненко

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" прокомментировал скандал вокруг его развода с Еленой Степаненко.Артист подчеркнул, что он предлагал супруге расстаться мирно, но ей, по словам Петросяна, "захотелось войны". Юморист объяснил, что он хотел сохранить творческий дуэт с бывшей женой, и ему искренне жаль, что этого не удалось.Петросян отметил, что для расставания пары был "целый ряд причин", и признал, что его решение развестись было "осознанным и зрелым".Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.

https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, елена степаненко, евгений петросян