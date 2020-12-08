https://ria.ru/20201208/peskov-1588175119.html
Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19
Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:57
2020-12-08T11:57
2020-12-08T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна навка
здоровье - общество
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_783a8542f17f7f674ca69b4024f1671b.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом."Ощущение очень странные от болезни в целом", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Фильм о коронавирусе покажут на канале "Россия 1".На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: "Были такие мысли".В мае Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200526/1572003903.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b11aeea7340f163ec4bc4ed61df4aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна навка, здоровье - общество, дмитрий песков