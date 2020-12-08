https://ria.ru/20201208/peskov-1588175119.html

Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19

Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:57

2020-12-08T11:57

2020-12-08T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна навка

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом."Ощущение очень странные от болезни в целом", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Фильм о коронавирусе покажут на канале "Россия 1".На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: "Были такие мысли".В мае Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200526/1572003903.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна навка, здоровье - общество, дмитрий песков