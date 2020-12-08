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https://ria.ru/20201208/peskov-1588175119.html
Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19
Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:57
2020-12-08T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна навка
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом."Ощущение очень странные от болезни в целом", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Фильм о коронавирусе покажут на канале "Россия 1".На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: "Были такие мысли".В мае Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна навка, здоровье - общество, дмитрий песков

Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19

11:57 08.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него появлялись мысли о завещании, когда он болел коронавирусом.
"Ощущение очень странные от болезни в целом", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Фильм о коронавирусе покажут на канале "Россия 1".
На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: "Были такие мысли".
В мае Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна НавкаЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
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