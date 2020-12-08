https://ria.ru/20201208/pensiya-1588185087.html
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития -... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:34
2020-12-08T12:34
2020-12-08T12:34
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201207/pensiya-1587979731.html
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