https://ria.ru/20201208/pensii-1588239763.html

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на три года

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на три года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликовали на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:14

2020-12-08T16:14

2020-12-08T16:14

пенсии

пенсионный фонд рф

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Он вступит в силу 1 января 2021 года.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Как подчеркивается в пояснительной записке, нынешнее решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".При этом закон позволит в 2023 году уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.В конце сентября в Федерации независимых профсоюзов предложили отказаться от накопительной части пенсии. Комментируя эту идею, министр финансов Антон Силуанов заявил, что вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.В октябре прошлого года Центробанк и Минфин представили гарантированный пенсионный план — новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая может заработать в 2021 году.Пенсии военныхЕще один закон, подписанный президентом, касается заморозки размера денежного довольствия, исходя из которого рассчитывают пенсии для военных.Речь идет о том, что это денежное довольствие с 2013 года должно было увеличиваться на два процента ежегодно и в результате вырасти с 54 до 100 процентов. Однако в 2015 году действие этой меры приостановили.Нынешний закон продлевает заморозку до 1 января 2022 года — размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, сохраняется на прежнем уровне, то есть 73,68 процента. Бюджет ПФР Глава государства подписал также закон о бюджете Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.В следующем и в 2022 году бюджет ПФР останется дефицитным: в 2021-м доходы планируются в сумме 9 триллионов 101,84 миллиарда рублей, а расходы — 9 триллионов 596,68 миллиарда (дефицит составит 494,84 миллиарда рублей); в 2022-м доходы должны составить 10 триллионов 15,14 миллиарда, а расходы — 10 триллионов 109,97 миллиарда рублей (дефицит — 94,83 миллиарда). А в 2023-м ожидается профицит в 52,5 миллиарда: 10 триллионов 565,2 миллиарда доходов и 10 триллионов 512,7 миллиарда расходов.При этом предполагается индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. С 1 января 2021-го пенсии проиндексируют на 6,3 процента, то есть в 1,7 раза выше уровня инфляции. В 2022 году индексация предполагается на уровне 5,9 процента, в 2023-м — 5,6 процента. Социальные пенсии и другие зависящие от них выплаты проиндексируют с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 2021 год — 2,6 процента, 2022-й — 8,5 процента, 2023-й – 0,9 процента.В результате страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров вырастет с 17 443 рублей в 2021-м году до до 19 294 рублей в 2023-м, социальная пенсия — с 10 058 до 11 057 рублей, накопительная — с 1 018 до 2 012 рублей, срочная пенсионная выплата — с 2 101 до 2 510 рублей.

https://realty.ria.ru/20201127/pensionery-1586616409.html

https://ria.ru/20201207/pensiya-1587979731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pensiya-1583066802.html

https://ria.ru/20201129/pensiya-1586847414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество, экономика