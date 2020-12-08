Мурманские власти проверят данные о жестоком обращении с пациентом
МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Минздрав Мурманской области проводит проверку видео из социальных сетей о транспортировке пациента в паллиативное отделение, на котором несколько сотрудников перегружают полуголого мужчину на мягкие носилки на полу и несут на руках по лестнице.
Ранее на странице "ВКонтакте" мурманского водителя скорой помощи Александра Казака, который рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается медперсонал и пациенты в нынешних условиях, было опубликовано видео из Кольской ЦРБ. На нем видно, как истощенного полуголого мужчину закатывают на каталке в небольшое помещение больниц, где несколько человек, в том числе без защитных костюмов и масок, перекладывают его на мягкие носилки и несут по лестнице на второй этаж.
"Автор съемки был возмущен тем, что больного переложили на мягкие носилки и подняли на второй этаж без помощи лифта. Отделение паллиативной помощи Кольской ЦРБ в апреле 2020 года перевели в отдельный от основного корпус стационара, чтобы уберечь ослабленных пациентов от возможного риска заболевания коронавирусом", - пояснили в минздраве.
Как отметили в ведомстве, отделение в двухэтажном здании оснащено необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи оборудованием и отдельной системой вентиляции.
"Использование лифта невозможно по эпидсоображениям. Мы делаем все, чтобы снизить риск встречи с коронавирусом для пациентов из уязвимых групп. Да, это неудобно. Но это временная ситуация. Бригадам скорой при необходимости помогают коллеги из стационара", - пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
По его словам, мягкие носилки - универсальное средство для мобильной транспортировки пациентов. Бригады скорой помощи ежедневно используют их в ситуации, когда человек не может передвигаться самостоятельно. Зачастую ими приходится пользоваться и в тех жилых домах, где нет лифта.
"Беспомощный пациент, который против своей воли стал героем новостной ленты в социальных сетях, не болеет COVID-19. У персонала не было необходимости использовать дополнительные средства защиты. Медики собственноручно доставили пациента в отделение на втором этаже за несколько минут", - добавили в минздраве.
Министерство здравоохранения также проводит служебное расследование по факту съемки пациента без его согласия и распространения видео в открытом доступе.