https://ria.ru/20201208/patsient-1588154601.html

Мурманские власти проверят данные о жестоком обращении с пациентом

Мурманские власти проверят данные о жестоком обращении с пациентом

Минздрав Мурманской области проводит проверку видео из социальных сетей о транспортировке пациента в паллиативное отделение, на котором несколько сотрудников... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:30

2020-12-08T10:30

2020-12-08T10:30

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Минздрав Мурманской области проводит проверку видео из социальных сетей о транспортировке пациента в паллиативное отделение, на котором несколько сотрудников перегружают полуголого мужчину на мягкие носилки на полу и несут на руках по лестнице.Ранее на странице "ВКонтакте" мурманского водителя скорой помощи Александра Казака, который рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается медперсонал и пациенты в нынешних условиях, было опубликовано видео из Кольской ЦРБ. На нем видно, как истощенного полуголого мужчину закатывают на каталке в небольшое помещение больниц, где несколько человек, в том числе без защитных костюмов и масок, перекладывают его на мягкие носилки и несут по лестнице на второй этаж.Как отметили в ведомстве, отделение в двухэтажном здании оснащено необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи оборудованием и отдельной системой вентиляции.По его словам, мягкие носилки - универсальное средство для мобильной транспортировки пациентов. Бригады скорой помощи ежедневно используют их в ситуации, когда человек не может передвигаться самостоятельно. Зачастую ими приходится пользоваться и в тех жилых домах, где нет лифта.Министерство здравоохранения также проводит служебное расследование по факту съемки пациента без его согласия и распространения видео в открытом доступе.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588087390.html

https://ria.ru/20201130/deti-1586988581.html

https://ria.ru/20201207/medbrat-1587970050.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, общество