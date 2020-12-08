https://ria.ru/20201208/patentovanie-1588136345.html

Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19

Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19

Современная система патентования не позволяет выпускать на рынок простые лекарства, которые могут эффективно помогать в течение болезни и при реабилитации после РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:55

2020-12-08T06:55

2020-12-08T06:56

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Современная система патентования не позволяет выпускать на рынок простые лекарства, которые могут эффективно помогать в течение болезни и при реабилитации после COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.По ее мнению, здесь нет злого умысла, а логическое продолжение общей системы патентования, которая была введена из добрых побуждений. Необходимо было искоренить случаи, попадания на рынок препаратов, которые могут навредить человеку."Но за сто лет своего существования эта система пришла в кризис, и мы в этом кризисе находимся. Это связано с COVID-19 глубочайшем образом", - считает эксперт.Как пояснила Баранова, система патентования обязывает проводить несколько этапов клинических испытаний. В результате - многократно возросла стоимость лекарств и фармацевтическим компаниям перестало быть выгодным выпускать дешевые препараты. Также в производство не попадали средства, схема работы которых обсуждалась учеными в открытой печати, потому что в этом случае изобретение уже нельзя было защитить патентом.По мнению биолога, постковидная терапия должна быть комплексной. То есть в ней участвуют сразу многие средства, но клинические испытания хорошо разбираются только с единичными компонентами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/lekarstvo-1588127920.html

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588133325.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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