Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html
Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам
Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам
Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:52
2020-12-08T20:49
омская область
виталий шевченко
сергей меняйло
александр бурков
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588298090_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_5405e90c28e601212d9cb6cc6d4d992b.jpg
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам, сообщили в правительстве региона во вторник.Памятник военным медикам установлен в Омске в парке имени 30-летия Победы. Инициатором его создания выступили ветераны омского здравоохранения. Общая высота памятника составляет четыре метра - бронзовая скульптура и постамент с четырьмя барельефами изображения моментов сражения на поле боя и эвакуации раненых по периметру. Автор композиции - известный омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко.Монумент, запечатлевший момент спасения человеческой жизни, - это память о подвиге медиков, считает губернатор Омской области."Омск с первых дней войны стал принимать раненых и больных с фронта – за четыре года к нам на лечение было доставлено более 14 тысяч больных и почти 160 тысяч раненых солдат и офицеров. Более 75% личного состава были возвращены в строй в ряды Красной армии. И это - заслуга врачей и медицинских работников, которым приходилось выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших условиях, учитывая уровень технического оснащения медицины в те года и поток тяжёлых раненых", - приводятся слова главы региона.В годы Великой Отечественной войны в Омске было развёрнуто 45 госпиталей. По данным облправительства, за военные годы Омск принял 562 эшелона с ранеными и больными.
https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588298090_0:0:578:433_1920x0_80_0_0_09bcbe927c069fa9ac1244cd068c1e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виталий шевченко, сергей меняйло, александр бурков, омская область, общество

Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам

17:52 08.12.2020 (обновлено: 20:49 08.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиПолпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам
Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам, сообщили в правительстве региона во вторник.
Памятник военным медикам установлен в Омске в парке имени 30-летия Победы. Инициатором его создания выступили ветераны омского здравоохранения. Общая высота памятника составляет четыре метра - бронзовая скульптура и постамент с четырьмя барельефами изображения моментов сражения на поле боя и эвакуации раненых по периметру. Автор композиции - известный омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко.

"Как и другие сибирские города, Омск внёс неоценимый вклад в Великую победу не только бойцами, которые воевали на фронте, но и работой в тылу. За это указом Президента ему присвоено звание Города трудовой доблести. Символично, что сегодня мы открываем памятник военным медикам, но сегодня наши врачи вновь на переднем фронте - противостоят пандемии", - цитирует пресс-служба областного правительства полпреда в СФО Сергея Меняйло.

Монумент, запечатлевший момент спасения человеческой жизни, - это память о подвиге медиков, считает губернатор Омской области.
"Омск с первых дней войны стал принимать раненых и больных с фронта – за четыре года к нам на лечение было доставлено более 14 тысяч больных и почти 160 тысяч раненых солдат и офицеров. Более 75% личного состава были возвращены в строй в ряды Красной армии. И это - заслуга врачей и медицинских работников, которым приходилось выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших условиях, учитывая уровень технического оснащения медицины в те года и поток тяжёлых раненых", - приводятся слова главы региона.
В годы Великой Отечественной войны в Омске было развёрнуто 45 госпиталей. По данным облправительства, за военные годы Омск принял 562 эшелона с ранеными и больными.
Фельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:48Омская область
В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов
 
Омская областьВиталий ШевченкоСергей МеняйлоАлександр БурковОмская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
Лента новостейМолния