https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html

Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам

Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам

Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:52

2020-12-08T17:52

2020-12-08T20:49

омская область

виталий шевченко

сергей меняйло

александр бурков

омская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588298090_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_5405e90c28e601212d9cb6cc6d4d992b.jpg

ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам, сообщили в правительстве региона во вторник.Памятник военным медикам установлен в Омске в парке имени 30-летия Победы. Инициатором его создания выступили ветераны омского здравоохранения. Общая высота памятника составляет четыре метра - бронзовая скульптура и постамент с четырьмя барельефами изображения моментов сражения на поле боя и эвакуации раненых по периметру. Автор композиции - известный омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко.Монумент, запечатлевший момент спасения человеческой жизни, - это память о подвиге медиков, считает губернатор Омской области."Омск с первых дней войны стал принимать раненых и больных с фронта – за четыре года к нам на лечение было доставлено более 14 тысяч больных и почти 160 тысяч раненых солдат и офицеров. Более 75% личного состава были возвращены в строй в ряды Красной армии. И это - заслуга врачей и медицинских работников, которым приходилось выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших условиях, учитывая уровень технического оснащения медицины в те года и поток тяжёлых раненых", - приводятся слова главы региона.В годы Великой Отечественной войны в Омске было развёрнуто 45 госпиталей. По данным облправительства, за военные годы Омск принял 562 эшелона с ранеными и больными.

https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий шевченко, сергей меняйло, александр бурков, омская область, общество