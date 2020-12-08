Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам
17:52 08.12.2020 (обновлено: 20:49 08.12.2020)
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиПолпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам, сообщили в правительстве региона во вторник.
Памятник военным медикам установлен в Омске в парке имени 30-летия Победы. Инициатором его создания выступили ветераны омского здравоохранения. Общая высота памятника составляет четыре метра - бронзовая скульптура и постамент с четырьмя барельефами изображения моментов сражения на поле боя и эвакуации раненых по периметру. Автор композиции - известный омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко.
"Как и другие сибирские города, Омск внёс неоценимый вклад в Великую победу не только бойцами, которые воевали на фронте, но и работой в тылу. За это указом Президента ему присвоено звание Города трудовой доблести. Символично, что сегодня мы открываем памятник военным медикам, но сегодня наши врачи вновь на переднем фронте - противостоят пандемии", - цитирует пресс-служба областного правительства полпреда в СФО Сергея Меняйло.
Монумент, запечатлевший момент спасения человеческой жизни, - это память о подвиге медиков, считает губернатор Омской области.
"Омск с первых дней войны стал принимать раненых и больных с фронта – за четыре года к нам на лечение было доставлено более 14 тысяч больных и почти 160 тысяч раненых солдат и офицеров. Более 75% личного состава были возвращены в строй в ряды Красной армии. И это - заслуга врачей и медицинских работников, которым приходилось выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших условиях, учитывая уровень технического оснащения медицины в те года и поток тяжёлых раненых", - приводятся слова главы региона.
В годы Великой Отечественной войны в Омске было развёрнуто 45 госпиталей. По данным облправительства, за военные годы Омск принял 562 эшелона с ранеными и больными.