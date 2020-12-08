https://ria.ru/20201208/otstavka-1588182364.html
Один из иерархов Армянской церкви призвал Пашиняна подать в отставку
Один из иерархов Армянской церкви призвал Пашиняна подать в отставку
Один из главных иерархов Армянской апостольской церкви, католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:26
2020-12-08T12:26
2020-12-08T12:26
религия и мировоззрение
беспорядки в ереване
никол пашинян
армянская апостольская церковь
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Один из главных иерархов Армянской апостольской церкви, католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.В обращении, размещенном на официальном сайте католикосата, отмечается, что "армянский народ глубоко встревожен, мысль о поражении оставила его в неуверенности и отчаянии… мы потеряли большую часть Арцаха (самоназвание Карабаха - ре)… потеряли национальное достоинство и гордость".По его словам, руководствуясь этими принципами более 2 лет назад премьер Армения Пашинян пришел к власти. "В условиях нынешнего кризиса мы призываем Пашиняна, руководствуясь теми же принципами, принять решение об уходе с поста премьер-министра, дав Национальному собранию (парламенту) возможность с соблюдением конституции избрать нового премьер-министра. Мы ожидаем, что переходное правительство согласия, которое будет сформировано при новом премьер-министре, сочтет приоритетным проведение досрочных выборов в Национальное собрание", - отмечается в обращении.Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви (католикосат Великого дома Киликии) ─ административно независимый католикосат ААЦ, признающий первенство чести Эчмиадзинского католикоса всех армян и верховного патриарха ААЦ. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре. Резиденция Киликийского католикосата находилась в городе Сис (ныне Козан) на территории современной Турции. В 1921 году после геноцида армян правительство Османской империи дало католикосу Сааку II два дня на то, чтобы покинуть территорию. Католикосат был перенесен сначала в Иерусалим, Алеппо, Дамаск и Кипр. С 1930 года католикосат Великого дома Киликийского утвердился в Антилиасе (пригород столицы Ливана Бейрута).В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201207/armeniya-1588063193.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире
ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости.
Один из главных иерархов Армянской апостольской церкви
, католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал премьер-министра Армении
Никола Пашиняна уйти в отставку.
В обращении, размещенном на официальном сайте католикосата, отмечается, что "армянский народ глубоко встревожен, мысль о поражении оставила его в неуверенности и отчаянии… мы потеряли большую часть Арцаха (самоназвание Карабаха - ре)… потеряли национальное достоинство и гордость".
"Мы столкнулись с неопределенностью. Наш народ в Армении, Арцахе и диаспоре выражает справедливый протест против документа, подписанного между Арменией и Азербайджаном, который, наряду с Арцахом, также ставит под угрозу территориальную целостность, безопасность и независимость Армении… В этих критических условиях единство нашего народа более чем необходимо… Коллективная воля нашего народа, общие и высшие интересы народа и родины должны быть выше всех целей и стать определяющими факторами наших решений и действий", - отмечается в обращении Арама I.
По его словам, руководствуясь этими принципами более 2 лет назад премьер Армения Пашинян пришел к власти. "В условиях нынешнего кризиса мы призываем Пашиняна, руководствуясь теми же принципами, принять решение об уходе с поста премьер-министра, дав Национальному собранию (парламенту) возможность с соблюдением конституции избрать нового премьер-министра. Мы ожидаем, что переходное правительство согласия, которое будет сформировано при новом премьер-министре, сочтет приоритетным проведение досрочных выборов в Национальное собрание", - отмечается в обращении.
Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви (католикосат Великого дома Киликии) ─ административно независимый католикосат ААЦ, признающий первенство чести Эчмиадзинского католикоса всех армян и верховного патриарха ААЦ. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре. Резиденция Киликийского католикосата находилась в городе Сис (ныне Козан) на территории современной Турции. В 1921 году после геноцида армян правительство Османской империи дало католикосу Сааку II два дня на то, чтобы покинуть территорию. Католикосат был перенесен сначала в Иерусалим, Алеппо, Дамаск и Кипр. С 1930 года католикосат Великого дома Киликийского утвердился в Антилиасе (пригород столицы Ливана Бейрута).
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.