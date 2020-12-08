https://ria.ru/20201208/otchuzhdenie-1588216441.html

Путин подписал законы о наказании за отчуждение российской территории

Путин подписал законы о наказании за отчуждение российской территории

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:29

2020-12-08T14:29

2020-12-08T14:41

андрей клишас

павел крашенинников

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_66f2adfa06a6b714c2de5dcdf4fa7fa5.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Уголовный кодекс УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.Также Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200731/1575234585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, россия, владимир путин, общество