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Путин подписал законы о наказании за отчуждение российской территории
Путин подписал законы о наказании за отчуждение российской территории
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:29
2020-12-08T14:41
андрей клишас
павел крашенинников
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Уголовный кодекс УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.Также Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
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андрей клишас, павел крашенинников, россия, владимир путин, общество

Путин подписал законы о наказании за отчуждение российской территории

14:29 08.12.2020 (обновлено: 14:41 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Уголовный кодекс УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Также Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пограничная застава Нормельн на полуострове Балтийская коса - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 18:20
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
 
Андрей КлишасПавел КрашенинниковРоссияВладимир ПутинОбщество
 
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