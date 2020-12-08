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Прошедшая осень стала самой теплой в России
Прошедшая осень стала самой теплой в России
Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:24
2020-12-08T13:24
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник."С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", - сказал Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Прошедшая осень стала самой теплой в России

13:24 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоГорожане на детской площадке в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Горожане на детской площадке в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник.
"С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", - сказал Вильфанд.
Иллюминация на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
13:07
Вильфанд заявил о невозможности сейчас предсказать погоду на Новый год
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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