https://ria.ru/20201208/osen-1588199175.html

Прошедшая осень стала самой теплой в России

Прошедшая осень стала самой теплой в России

Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:24

2020-12-08T13:24

2020-12-08T13:24

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник."С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество