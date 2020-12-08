https://ria.ru/20201208/osen-1588199175.html
Прошедшая осень стала самой теплой в России
Прошедшая осень стала самой теплой в России
Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:24
2020-12-08T13:24
2020-12-08T13:24
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583036633_0:41:2971:1712_1920x0_80_0_0_15a6ff939c3773f120e01f08d88b6bb9.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник."С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583036633_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6b88e464b4dd73ef0613c5d380b9b40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество