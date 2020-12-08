https://ria.ru/20201208/oon-1588166387.html
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать ООН
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать ООН
Запад пытается дискредитировать ООН, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:20
2020-12-08T11:20
2020-12-08T11:40
российский совет по международным делам
евросоюз
сергей лавров
оон
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Запад пытается дискредитировать ООН, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад выдвигает пресловутую концепцию "миропорядка, основанного на правилах". Правила выдумываются на ходу, на различных междусобойчиках... Евросоюз создает (правила) в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН. Эти органы, которые сейчас переживают непростые времена, Запад пытается всячески дискредитировать. Либо пытается подчинить их своей воле через "приватизацию" секретариатов, как мы это видим в ОЗХО. Либо, когда это не получается, выносит соответствующую тематику за пределы ООНовских структур, за пределы универсальных конвенций", - заявил Лавров, выступая на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам.
https://ria.ru/20201205/krizis-1587770098.html
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российский совет по международным делам, евросоюз, сергей лавров, оон, в мире