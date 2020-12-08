https://ria.ru/20201208/okhrana-1588197475.html
Названа стоимость охраны аэродрома, где обворовали "самолет Судного дня"
Названа стоимость охраны аэродрома, где обворовали "самолет Судного дня"
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (Ростовская область) вложил 24,1 миллиона рублей в охрану аэродрома, где на днях неизвестные... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:18
2020-12-08T13:18
2020-12-08T16:25
ил-86
таганрог
происшествия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (Ростовская область) вложил 24,1 миллиона рублей в охрану аэродрома, где на днях неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня", следует из данных портала госзакупок.Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". По данному факту проводится проверка. Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о самолете Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.Согласно данным портала госзакупок, в апреле текущего года компания провела закупку у единственного поставщика на "оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог (Южный) ПАО "ТАНТК Бериева" на сумму в 24,1 миллиона рублей."Единственный поставщик ФГУП "УВО Минтранса России" определен на основании Постановления правительства России № 42 от 01.02.2011 года", — говорится в документации.С ведомственной охраной был заключен договор с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го."Осуществлять защиту объекта от актов незаконного вмешательства, принимать меры к пресечению преступлений и административных нарушений, направленных на причинение вреда здоровью работников и иных лиц, находящихся на объекте, а также имуществу заказчика", — описана в проекте договора одна из задач охраны.Согласно материалам закупки, в обязанности исполнителя договора входит обеспечение в аэропорту восьми круглосуточных постов охраны. Прилагается также описание дислокации постов и функции каждого из них.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов спецназначения.
https://ria.ru/20201026/samolet-sudnogo-dnya-1581159587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ил-86, таганрог, происшествия
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (Ростовская область) вложил 24,1 миллиона рублей в охрану аэродрома, где на днях неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру
из "самолета Судного дня", следует из данных портала госзакупок.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". По данному факту проводится проверка. Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о самолете Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.
Согласно данным портала госзакупок, в апреле текущего года компания провела закупку у единственного поставщика на "оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог
(Южный) ПАО "ТАНТК Бериева" на сумму в 24,1 миллиона рублей.
"Единственный поставщик ФГУП "УВО Минтранса России" определен на основании Постановления правительства России № 42 от 01.02.2011 года", — говорится в документации.
С ведомственной охраной был заключен договор с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го.
"Осуществлять защиту объекта от актов незаконного вмешательства, принимать меры к пресечению преступлений и административных нарушений, направленных на причинение вреда здоровью работников и иных лиц, находящихся на объекте, а также имуществу заказчика", — описана в проекте договора одна из задач охраны.
Согласно материалам закупки, в обязанности исполнителя договора входит обеспечение в аэропорту восьми круглосуточных постов охраны. Прилагается также описание дислокации постов и функции каждого из них.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86
. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".
ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов спецназначения.