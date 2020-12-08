Онлайн-конференция о проблемах и возможностях дистанционного обучения
14 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Дистанционное обучение: трудности, вызовы и новые возможности для педагога".
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Участники:
- руководитель спецпроектов Обрсоюза Евгений АНТОНОВ;
- доцент НИУ ВШЭ Павел СЕРГОМАНОВ;
- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ
- руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника Ирина САВИЦКАЯ;
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ.
Президент РФ Владимир Путин призвал и в будущем пользоваться новыми возможностями дистанционного обучения, которые были отработаны за время пандемии.
Весной 2020 года запущен проект Uchu.online. Цель проекта – научить педагогов и всех желающих пользоваться дистанционными форматами обучения, рассказать про создание образовательного контента, показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками.
Период карантина и дальнейших ограничений стал вызовом для педагогов. Благодаря курсам многие смогли в короткие сроки освоить новые приемы и достойно пройти период вынужденного дистанционного преподавания.
За время работы ресурса более 170 тыс. учителей прошли повышение квалификации. В банке размещены полезные ресурсы и курсы, которые педагоги могут использовать для организации и проведения дистанционного обучения.
Команда проекта Uchu.online планирует и дальше развивать и увеличивать количество курсов на ресурсе. Педагоги смогут получить новые навыки, повысить эффективность работы и добиться новых педагогических побед.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель спецпроектов Обрсоюза Евгений АНТОНОВ;
- доцент НИУ ВШЭ Павел СЕРГОМАНОВ;
- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ
- руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника Ирина САВИЦКАЯ;
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ.
Президент РФ Владимир Путин призвал и в будущем пользоваться новыми возможностями дистанционного обучения, которые были отработаны за время пандемии.
Весной 2020 года запущен проект Uchu.online. Цель проекта – научить педагогов и всех желающих пользоваться дистанционными форматами обучения, рассказать про создание образовательного контента, показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками.
Период карантина и дальнейших ограничений стал вызовом для педагогов. Благодаря курсам многие смогли в короткие сроки освоить новые приемы и достойно пройти период вынужденного дистанционного преподавания.
За время работы ресурса более 170 тыс. учителей прошли повышение квалификации. В банке размещены полезные ресурсы и курсы, которые педагоги могут использовать для организации и проведения дистанционного обучения.
Команда проекта Uchu.online планирует и дальше развивать и увеличивать количество курсов на ресурсе. Педагоги смогут получить новые навыки, повысить эффективность работы и добиться новых педагогических побед.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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