https://ria.ru/20201208/oborudovanie-1588236396.html
Новое оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса
Новое оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса
Новое высокотехнологичное оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:55
2020-12-08T15:55
2020-12-08T15:55
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
арзамас
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Новое высокотехнологичное оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Поставки осуществлялись в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение"."Больница Арзамаса получила из федерального бюджета на покупку оборудования более 100 миллионов рублей. Дооснащение медучреждения позволит специалистам улучшить диагностику онкологических заболеваний, борьба с которыми является одним из приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Для нас очень важно обеспечить техническое оснащение не только областных, но и межрайонных медцентров, работающих в этом направлении", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.В больнице благодаря нацпроекту появились УЗИ-аппараты экспертного класса, переносной УЗИ-аппарат, флюорограф, видеоэндоскопический комплекс, гематологический анализатор, микроскоп, электрохирургический блок, универсальный хирургический многофункциональный операционный стол."Несмотря на текущую ситуацию с пандемией, Арзамасская больница усиливается технологически как центр онкодиагностики юга Нижегородской области. Этому способствуют существенные бюджетные вложения в инфраструктуру больницы", - отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.Как сообщил губернатор Нижегородской области, в 2021 году на закупку нового оборудования для центральной городской больницы Арзамаса предусмотрено еще 53,75 миллиона рублей. В январе в больницу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступит роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. Новое оборудование поможет увеличить степень выявления онкозаболеваний на ранних стадиях и существенно повысит шансы пациентов на выздоровление.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.
https://ria.ru/20201207/tsentr-1588036464.html
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глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, арзамас, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости.
Новое высокотехнологичное оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса
, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Поставки осуществлялись в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
"Больница Арзамаса получила из федерального бюджета на покупку оборудования более 100 миллионов рублей. Дооснащение медучреждения позволит специалистам улучшить диагностику онкологических заболеваний, борьба с которыми является одним из приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Для нас очень важно обеспечить техническое оснащение не только областных, но и межрайонных медцентров, работающих в этом направлении", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области
слова Никитина.
В больнице благодаря нацпроекту появились УЗИ-аппараты экспертного класса, переносной УЗИ-аппарат, флюорограф, видеоэндоскопический комплекс, гематологический анализатор, микроскоп, электрохирургический блок, универсальный хирургический многофункциональный операционный стол.
"Несмотря на текущую ситуацию с пандемией, Арзамасская больница усиливается технологически как центр онкодиагностики юга Нижегородской области. Этому способствуют существенные бюджетные вложения в инфраструктуру больницы", - отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Как сообщил губернатор Нижегородской области, в 2021 году на закупку нового оборудования для центральной городской больницы Арзамаса предусмотрено еще 53,75 миллиона рублей. В январе в больницу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступит роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. Новое оборудование поможет увеличить степень выявления онкозаболеваний на ранних стадиях и существенно повысит шансы пациентов на выздоровление.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина
с января 2019 года.