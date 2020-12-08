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Хабиров объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь
Хабиров объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разрешил ресторанам работать в новогоднюю ночь и на каникулах, чтобы поддержать ресторанный бизнес, который пострадал... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:43
2020-12-08T14:43
2020-12-08T14:43
радий хабиров
общество
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УФА, 8 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разрешил ресторанам работать в новогоднюю ночь и на каникулах, чтобы поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса.Ранее оперштаб Башкирии разрешил общепиту работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а в дни каникул – с 6.00 утра до 2.00 ночи. Отмечалось, что рестораны и кафе обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила."Мы разрешили ресторанам проводить в них Новый год, не из-за того, что людям негде отмечать праздник, вполне могут и дома. Принимали решение исходя из того, что если на новогодние каникулы жестко закроем рестораны, то этот вид бизнеса мы практически убиваем. Потому что это большой доход, на основе которого они решают свои проблемы накопившиеся. Каждый свой шаг мы выверяли исходя из того, насколько это ударит по малому бизнесу", - сказал Хабиров на пленарном заседании в рамках международной недели бизнеса.Глава региона отметил, что все эти решения оперштаб принимает исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.
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радий хабиров, общество
УФА, 8 дек – РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
заявил, что разрешил ресторанам работать в новогоднюю ночь и на каникулах, чтобы поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса.
Ранее оперштаб Башкирии разрешил общепиту работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а в дни каникул – с 6.00 утра до 2.00 ночи. Отмечалось, что рестораны и кафе обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
"Мы разрешили ресторанам проводить в них Новый год, не из-за того, что людям негде отмечать праздник, вполне могут и дома. Принимали решение исходя из того, что если на новогодние каникулы жестко закроем рестораны, то этот вид бизнеса мы практически убиваем. Потому что это большой доход, на основе которого они решают свои проблемы накопившиеся. Каждый свой шаг мы выверяли исходя из того, насколько это ударит по малому бизнесу", - сказал Хабиров на пленарном заседании в рамках международной недели бизнеса.
Глава региона отметил, что все эти решения оперштаб принимает исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.
"Самое главное в сфере малого и среднего предпринимательства аккуратно использовать административные меры, направленные на ограничение работы того или другого бизнеса. Но жизнь и здоровье людей дороже, поэтому у бизнеса мы просим ответственно относиться к требованиям и ограничениям, тогда все будет хорошо", - добавил он.