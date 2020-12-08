https://ria.ru/20201208/nko-1588211765.html

Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением

Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587807708_0:143:2907:1778_1920x0_80_0_0_7d9f2037b0f3ccc77df014931d7c02e9.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

https://ria.ru/20201125/nko-1586204371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество