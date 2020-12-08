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Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением
Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.
https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон, заменяющий штрафы для НКО предупреждением

14:14 08.12.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.
Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах
Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.
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