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Никишина: нужны стабильность и цифровизация мер господдержки экспортеров
Никишина: нужны стабильность и цифровизация мер господдержки экспортеров
О том, как Российский экспортный центр справляется с вызовами 2020 года для экономики и какие новые сервисы предлагает отечественным экспортерам в интервью РИА... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:00
2020-12-08T10:01
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
интервью
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О том, как Российский экспортный центр справляется с вызовами 2020 года для экономики и какие новые сервисы предлагает отечественным экспортерам в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.- Вероника Олеговна, как Российский экспортный центр справлялся с вызовами "коронавирусного" года?- Это был, правда, непростой год. Особенно те периоды, когда обвал мировой экономики, спровоцированный пандемией, казался страшнее самого вируса. К этому добавились внешние вызовы: ослабление ВТО и заключение антиконкурентных торговых сделок. Тренд на либерализацию мировой торговли и создание глобальных цепочек добавленной стоимости сменился тенденцией к протекционизму, развитию торговых войн и санкций, регионализации и стремлению сосредоточить всю цепочку добавленной стоимости в своей стране.Отвечая на вызовы современности, мы сформулировали ряд приоритетных задач, первая из которых - формирование стабильной среды государственной поддержки экспорта. Мы не должны менять правила предоставления мер государственной поддержки, бизнесу нужно дать привыкнуть к существующим инструментам, дать возможность встроить их в среднесрочное планирование своей экономической деятельности. Это повысит эффективность господдержки и простимулирует развитие экспорта.Кроме того, безусловным приоритетом выступает цифровизация. Мы запустили информационную систему "Одно окно", благодаря которой экспортеры могут получить целый спектр услуг в удобном онлайн формате. Также мы активно развиваем экспорт по каналам электронной коммерции.- В этом году РЭЦ запустил цифровую платформу "Мой экспорт" - ИС "Одно окно". Расскажите, какие преимущества дает система?- Скажу честно, это был непростой проект. Мы готовили его полтора года. Сама идея открыть службу одного окна для экспортеров возникла в 2018 году. В рамках работы с экспортерами пришло понимание, что нужен современный инструмент поддержки экспорта. Главная задача этого инструмента - идти в ногу с запросами экспортеров.За эти полтора года мы прошли долгий путь с момента образования концепции услуг до их презентации. Мы провели большое количество фокус-групп, на которых обсуждали как должен выглядеть сервис в клиентской части. Мы совместно формировали идеальный клиентский путь, который позволил сделать сервисы, с одной стороны, простыми и удобными для экспортёров, а с другой, - комплексными, базирующимися на огромном количестве взаимодействий между ведомствами и всеми участниками внешнеэкономического процесса.Итак, 26 ноября мы запустили информационную систему "Одно окно". Только за первый час у нас зарегистрировалось 60 человек. На данный момент у системы 1000 пользователей и эта цифра будет расти.У зарегистрированных экспортеров уже есть доступ к нашим первым суперсервисам. Это таможенное декларирование, подтверждение 0% ставки НДС, два сервиса поддержки, блок аналитических сервисов и поиск иностранного покупателя.В следующем году экспортеры смогут получить в цифровом виде разрешительные документы, различные сертификаты, лицензии – все, что необходимо для таможенной декларации или предоставления товара за рубежом. Также мы преобразуем аналитические сервисы в единую поисковую строку. Экспортер, введя название своего товара, сможет получить всю информацию: рыночные ниши, оптимальные направления движения, какие будут выставки и бизнес-миссии. Также мы откроем новый сервис для онлайн-торговли.- А как бурное развитие электронной торговли повлияло на работу РЭЦ?- Действительно, из-за закрытия офлайн шоппинга мы наблюдаем активный рост электронной торговли. В России она растет на 30% в год, к 2024 году достигнет 7,2 триллиона рублей (1/5 всего ритейла)Взрывной рост eCommerce в 2020 году потребовал оперативного обновления товарных матриц и изменил правила игры. Средний чек упал, а частота заказов резко выросла, что привело к росту нагрузки на логистику.Для упрощения B2B коммуникации Российский экспортный центр, как институт развития, в партнерстве с Почтой России и РЖД разрабатывает логистику с применением льготных тарифов для перевозок.Зачастую выйти самостоятельно на внутристрановые площадки крайне затруднительно, особенно для представителей МСП. Год назад мы открыли национальный магазин российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com. Хочу отметить, что продажи достигли более 200 миллионов рублей. Мы хотим увеличить количество подобных каналов и планируем открыть аналогичный магазин на немецком рынке, а также открыть аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat, аудитория которой составляет более 1 миллиарда активных пользователей.
https://ria.ru/20200513/1571377885.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, интервью

Никишина: нужны стабильность и цифровизация мер господдержки экспортеров

10:00 08.12.2020 (обновлено: 10:01 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлен коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина
Член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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О том, как Российский экспортный центр справляется с вызовами 2020 года для экономики и какие новые сервисы предлагает отечественным экспортерам в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
- Вероника Олеговна, как Российский экспортный центр справлялся с вызовами "коронавирусного" года?
- Это был, правда, непростой год. Особенно те периоды, когда обвал мировой экономики, спровоцированный пандемией, казался страшнее самого вируса. К этому добавились внешние вызовы: ослабление ВТО и заключение антиконкурентных торговых сделок. Тренд на либерализацию мировой торговли и создание глобальных цепочек добавленной стоимости сменился тенденцией к протекционизму, развитию торговых войн и санкций, регионализации и стремлению сосредоточить всю цепочку добавленной стоимости в своей стране.
Отвечая на вызовы современности, мы сформулировали ряд приоритетных задач, первая из которых - формирование стабильной среды государственной поддержки экспорта. Мы не должны менять правила предоставления мер государственной поддержки, бизнесу нужно дать привыкнуть к существующим инструментам, дать возможность встроить их в среднесрочное планирование своей экономической деятельности. Это повысит эффективность господдержки и простимулирует развитие экспорта.
Кроме того, безусловным приоритетом выступает цифровизация. Мы запустили информационную систему "Одно окно", благодаря которой экспортеры могут получить целый спектр услуг в удобном онлайн формате. Также мы активно развиваем экспорт по каналам электронной коммерции.
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- В этом году РЭЦ запустил цифровую платформу "Мой экспорт" - ИС "Одно окно". Расскажите, какие преимущества дает система?
- Скажу честно, это был непростой проект. Мы готовили его полтора года. Сама идея открыть службу одного окна для экспортеров возникла в 2018 году. В рамках работы с экспортерами пришло понимание, что нужен современный инструмент поддержки экспорта. Главная задача этого инструмента - идти в ногу с запросами экспортеров.
За эти полтора года мы прошли долгий путь с момента образования концепции услуг до их презентации. Мы провели большое количество фокус-групп, на которых обсуждали как должен выглядеть сервис в клиентской части. Мы совместно формировали идеальный клиентский путь, который позволил сделать сервисы, с одной стороны, простыми и удобными для экспортёров, а с другой, - комплексными, базирующимися на огромном количестве взаимодействий между ведомствами и всеми участниками внешнеэкономического процесса.
Итак, 26 ноября мы запустили информационную систему "Одно окно". Только за первый час у нас зарегистрировалось 60 человек. На данный момент у системы 1000 пользователей и эта цифра будет расти.
У зарегистрированных экспортеров уже есть доступ к нашим первым суперсервисам. Это таможенное декларирование, подтверждение 0% ставки НДС, два сервиса поддержки, блок аналитических сервисов и поиск иностранного покупателя.
В следующем году экспортеры смогут получить в цифровом виде разрешительные документы, различные сертификаты, лицензии – все, что необходимо для таможенной декларации или предоставления товара за рубежом. Также мы преобразуем аналитические сервисы в единую поисковую строку. Экспортер, введя название своего товара, сможет получить всю информацию: рыночные ниши, оптимальные направления движения, какие будут выставки и бизнес-миссии. Также мы откроем новый сервис для онлайн-торговли.
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- А как бурное развитие электронной торговли повлияло на работу РЭЦ?
- Действительно, из-за закрытия офлайн шоппинга мы наблюдаем активный рост электронной торговли. В России она растет на 30% в год, к 2024 году достигнет 7,2 триллиона рублей (1/5 всего ритейла)
Взрывной рост eCommerce в 2020 году потребовал оперативного обновления товарных матриц и изменил правила игры. Средний чек упал, а частота заказов резко выросла, что привело к росту нагрузки на логистику.
Для упрощения B2B коммуникации Российский экспортный центр, как институт развития, в партнерстве с Почтой России и РЖД разрабатывает логистику с применением льготных тарифов для перевозок.
Зачастую выйти самостоятельно на внутристрановые площадки крайне затруднительно, особенно для представителей МСП. Год назад мы открыли национальный магазин российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com. Хочу отметить, что продажи достигли более 200 миллионов рублей. Мы хотим увеличить количество подобных каналов и планируем открыть аналогичный магазин на немецком рынке, а также открыть аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat, аудитория которой составляет более 1 миллиарда активных пользователей.
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