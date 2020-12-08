Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении
14:19 08.12.2020 (обновлено: 14:56 08.12.2020)
CC0 / Imre Csany /
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному вопросу, сообщили РИА Новости в Минфине страны.
"Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение и придерживаются конструктивной позиции в этом процессе. Для Нидерландов важно, чтобы новый договор учитывал взаимные интересы", - сообщили в министерстве финансов страны.
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В ведомстве добавили, что стороны продолжают вести переговоры по пересмотру налогового соглашения.
"По мнению Нидерландов, предложение России о внесении поправок в налоговое соглашение недостаточным образом учитывает реальную экономическую деятельность. Таким образом, это предложение имеет негативные последствия как для голландского, так и для российского бизнеса", - заявили в министерстве финансов страны.
"Нидерланды выдвинули конструктивные предложения по сохранению налогового соглашения с тем, чтобы оно учитывало экономические реалии и в то же время предотвращало деятельность, которая не способствует развитию экономики, в соответствии с политикой страны по уклонению от налогообложения", - сообщили агентству в голландском минфине.Ранее сообщалось, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
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Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.