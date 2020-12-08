Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/niderlandy-1588213430.html
Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении
Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении
Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:19
2020-12-08T14:56
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
россия
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588214417_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_4c7081d70342bbed8679378a70079c8a.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному вопросу, сообщили РИА Новости в Минфине страны.В ведомстве добавили, что стороны продолжают вести переговоры по пересмотру налогового соглашения."Нидерланды выдвинули конструктивные предложения по сохранению налогового соглашения с тем, чтобы оно учитывало экономические реалии и в то же время предотвращало деятельность, которая не способствует развитию экономики, в соответствии с политикой страны по уклонению от налогообложения", - сообщили агентству в голландском минфине.Ранее сообщалось, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.
https://ria.ru/20200811/1575632867.html
https://ria.ru/20200803/1575301039.html
кипр
люксембург (государство)
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588214417_423:0:3152:2047_1920x0_80_0_0_3720964764607e81739c4da95f635bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, люксембург (государство), россия, нидерланды, в мире

Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении

14:19 08.12.2020 (обновлено: 14:56 08.12.2020)
 
CC0 / Imre Csany / Министерство финансов Нидерландов
Министерство финансов Нидерландов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC0 / Imre Csany /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному вопросу, сообщили РИА Новости в Минфине страны.

"Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение и придерживаются конструктивной позиции в этом процессе. Для Нидерландов важно, чтобы новый договор учитывал взаимные интересы", - сообщили в министерстве финансов страны.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 12:29
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
В ведомстве добавили, что стороны продолжают вести переговоры по пересмотру налогового соглашения.

"По мнению Нидерландов, предложение России о внесении поправок в налоговое соглашение недостаточным образом учитывает реальную экономическую деятельность. Таким образом, это предложение имеет негативные последствия как для голландского, так и для российского бизнеса", - заявили в министерстве финансов страны.

"Нидерланды выдвинули конструктивные предложения по сохранению налогового соглашения с тем, чтобы оно учитывало экономические реалии и в то же время предотвращало деятельность, которая не способствует развитию экономики, в соответствии с политикой страны по уклонению от налогообложения", - сообщили агентству в голландском минфине.Ранее сообщалось, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 13:25
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрЛюксембург (государство)РоссияНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
Лента новостейМолния