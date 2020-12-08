https://ria.ru/20201208/niderlandy-1588213430.html

Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении

Нидерланды ответили на предложение России о налоговом соглашении

Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:19

2020-12-08T14:19

2020-12-08T14:56

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

кипр

люксембург (государство)

россия

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному вопросу, сообщили РИА Новости в Минфине страны.В ведомстве добавили, что стороны продолжают вести переговоры по пересмотру налогового соглашения."Нидерланды выдвинули конструктивные предложения по сохранению налогового соглашения с тем, чтобы оно учитывало экономические реалии и в то же время предотвращало деятельность, которая не способствует развитию экономики, в соответствии с политикой страны по уклонению от налогообложения", - сообщили агентству в голландском минфине.Ранее сообщалось, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.

https://ria.ru/20200811/1575632867.html

https://ria.ru/20200803/1575301039.html

кипр

люксембург (государство)

россия

нидерланды

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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, люксембург (государство), россия, нидерланды, в мире