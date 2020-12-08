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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20201208/nezryachie-1588157782.html
"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие
"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие
В свои 26 лет Владимир объездил 26 стран и 60 регионов России, причем многие из них автостопом. Это выглядело бы довольно простой историей, если не знать, что с раннего детства он ничего не видит. Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.
2020-12-08T14:00
2020-12-08T14:00
истории.doc
подкаст
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"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие
В свои 26 лет Владимир объездил 26 стран и 60 регионов России, причем многие из них автостопом. Это выглядело бы довольно простой историей, если не знать, что с раннего детства он ничего не видит. Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.
Он искал утопленника во время поездки по Байкалу, терялся в пригороде Челябинска и бежал через забор заповедника в Гааге. Поставил палатку на муравейник и ловил попутку под знаком "Остановка запрещена".Почему для познания мира незрячий с раннего детства Владимир выбрал именно путешествия узнала корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.Оказаться в теле человека со слепотой и самому почувствовать, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди, можно в VR-проекте "Слепые в большом городе".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие

14:00 08.12.2020
 
Истории.doc
"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие
14:00
Читать ria.ru в
В свои 26 лет Владимир объездил 26 стран и 60 регионов России, причем многие из них автостопом. Это выглядело бы довольно простой историей, если не знать, что с раннего детства он ничего не видит. Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.
Он искал утопленника во время поездки по Байкалу, терялся в пригороде Челябинска и бежал через забор заповедника в Гааге. Поставил палатку на муравейник и ловил попутку под знаком "Остановка запрещена".
Почему для познания мира незрячий с раннего детства Владимир выбрал именно путешествия узнала корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.
Оказаться в теле человека со слепотой и самому почувствовать, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди, можно в VR-проекте "Слепые в большом городе".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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