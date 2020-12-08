Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201208/netrebko-1588062454.html
Первой премьерой оперы в Ковент-гардене с марта станет "Тоска" с Нетребко
Первой премьерой оперы в Ковент-гардене с марта станет "Тоска" с Нетребко
"Тоска" Джакомо Пуччини с Анной Нетребко в главной роли станет первой полноценной оперной постановкой лондонского Королевского театра оперы и балета с марта... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:03
2020-12-08T07:03
культура
музыка
театр
опера
новости культуры
юсиф эйвазов
ковент-гарден
анна нетребко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577371992_0:139:2899:1770_1920x0_80_0_0_303bc966e0d9585a967d6ba68eefd2aa.jpg
ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости, Мария Табак. "Тоска" Джакомо Пуччини с Анной Нетребко в главной роли станет первой полноценной оперной постановкой лондонского Королевского театра оперы и балета с марта нынешнего года, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Ковент-гардена."Одна из самых чарующих певиц нашего времени, Анна Нетребко, вернется на сцену Ковент-гардена в возрожденной постановке Джонатана Кента 2006 года. Оперный триллер Пуччини – одна из величайших опер – станет первой полноценной оперной постановкой в Ковент-гардене с локдауна в марте 2020 года. Спектакли будут идти со среды, 13 января, по субботу, 13 марта, прямой эфир для публики по всему миру состоится в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.Место за дирижерским пультом во время спектаклей займет израильский дирижер Дэн Эттингер, а сцену с Нетребко разделят тенор (и супруг российской певицы) Юсиф Эйвазов и бас-баритон из Канады Джеральд Финли.В другой исполнительский состав войдут испанская певица сопрано Сайоа Хернандес, тенор из Южной Кореи Йонгун Ли и бас-баритон из Литвы Костас Сморигинас. В марте "Тоска" пойдет с еще одним творческим составом.В соответствии с требованиями COVID-безопасности, состав оркестра будет уменьшен, в сценографию будут внесены некоторые изменения, репетиции будут проходить при соблюдении норм социального дистанцирования."Тестирование тех, кто во время репетиций будут находиться в физическом контакте, будет осуществляться частным образом, не за счет Национальной службы здравоохранения", - отмечается в сообщении театра.
https://ria.ru/20201005/covent-garden-1578217958.html
https://ria.ru/20201106/premiya-1583390361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577371992_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bdc0dcc69175dd3d37d8947968f13c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, театр, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, ковент-гарден, анна нетребко

Первой премьерой оперы в Ковент-гардене с марта станет "Тоска" с Нетребко

07:03 08.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости, Мария Табак. "Тоска" Джакомо Пуччини с Анной Нетребко в главной роли станет первой полноценной оперной постановкой лондонского Королевского театра оперы и балета с марта нынешнего года, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Ковент-гардена.
"Одна из самых чарующих певиц нашего времени, Анна Нетребко, вернется на сцену Ковент-гардена в возрожденной постановке Джонатана Кента 2006 года. Оперный триллер Пуччини – одна из величайших опер – станет первой полноценной оперной постановкой в Ковент-гардене с локдауна в марте 2020 года. Спектакли будут идти со среды, 13 января, по субботу, 13 марта, прямой эфир для публики по всему миру состоится в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.
Место за дирижерским пультом во время спектаклей займет израильский дирижер Дэн Эттингер, а сцену с Нетребко разделят тенор (и супруг российской певицы) Юсиф Эйвазов и бас-баритон из Канады Джеральд Финли.
Портрет сэра Дэвида Уэбстера, 1971. Дэвид Хокни - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:43Культура
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора
В другой исполнительский состав войдут испанская певица сопрано Сайоа Хернандес, тенор из Южной Кореи Йонгун Ли и бас-баритон из Литвы Костас Сморигинас. В марте "Тоска" пойдет с еще одним творческим составом.
В соответствии с требованиями COVID-безопасности, состав оркестра будет уменьшен, в сценографию будут внесены некоторые изменения, репетиции будут проходить при соблюдении норм социального дистанцирования.
"Тестирование тех, кто во время репетиций будут находиться в физическом контакте, будет осуществляться частным образом, не за счет Национальной службы здравоохранения", - отмечается в сообщении театра.
Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 15:56Культура
Нетребко, Захарова и Питер Брук стали лауреатами премии Станиславского
 
КультураМузыкаТеатрОпераНовости культурыЮсиф ЭйвазовКовент-ГарденАнна Нетребко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
Лента новостейМолния