https://ria.ru/20201208/netrebko-1588062454.html

Первой премьерой оперы в Ковент-гардене с марта станет "Тоска" с Нетребко

Первой премьерой оперы в Ковент-гардене с марта станет "Тоска" с Нетребко

"Тоска" Джакомо Пуччини с Анной Нетребко в главной роли станет первой полноценной оперной постановкой лондонского Королевского театра оперы и балета с марта... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:03

2020-12-08T07:03

2020-12-08T07:03

культура

музыка

театр

опера

новости культуры

юсиф эйвазов

ковент-гарден

анна нетребко

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ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости, Мария Табак. "Тоска" Джакомо Пуччини с Анной Нетребко в главной роли станет первой полноценной оперной постановкой лондонского Королевского театра оперы и балета с марта нынешнего года, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Ковент-гардена."Одна из самых чарующих певиц нашего времени, Анна Нетребко, вернется на сцену Ковент-гардена в возрожденной постановке Джонатана Кента 2006 года. Оперный триллер Пуччини – одна из величайших опер – станет первой полноценной оперной постановкой в Ковент-гардене с локдауна в марте 2020 года. Спектакли будут идти со среды, 13 января, по субботу, 13 марта, прямой эфир для публики по всему миру состоится в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.Место за дирижерским пультом во время спектаклей займет израильский дирижер Дэн Эттингер, а сцену с Нетребко разделят тенор (и супруг российской певицы) Юсиф Эйвазов и бас-баритон из Канады Джеральд Финли.В другой исполнительский состав войдут испанская певица сопрано Сайоа Хернандес, тенор из Южной Кореи Йонгун Ли и бас-баритон из Литвы Костас Сморигинас. В марте "Тоска" пойдет с еще одним творческим составом.В соответствии с требованиями COVID-безопасности, состав оркестра будет уменьшен, в сценографию будут внесены некоторые изменения, репетиции будут проходить при соблюдении норм социального дистанцирования."Тестирование тех, кто во время репетиций будут находиться в физическом контакте, будет осуществляться частным образом, не за счет Национальной службы здравоохранения", - отмечается в сообщении театра.

https://ria.ru/20201005/covent-garden-1578217958.html

https://ria.ru/20201106/premiya-1583390361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, театр, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, ковент-гарден, анна нетребко