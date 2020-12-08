https://ria.ru/20201208/nelson-1588075340.html

Нельсон заявила, что ее не приглашают на новогоднее ТВ из-за возраста

Нельсон заявила, что ее не приглашают на новогоднее ТВ из-за возраста

Ирина Нельсон, певица и солистка группы Reflex, разместила в Instagram пост, в котором объяснила, почему поклонники не увидят ее в новогодних телепередачах. По... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:12

2020-12-08T06:12

2020-12-08T06:12

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ирина Нельсон, певица и солистка группы Reflex, разместила в Instagram пост, в котором объяснила, почему поклонники не увидят ее в новогодних телепередачах. По словам 48-летней исполнительницы, ее считают "старой". Исполнительница попросила поклонников ни в коем случае ее не утешать. Ирина Нельсон заявила, что не переживает из-за этой ситуации.Свой пост Нельсон завершила словами, что не укладывается в формат, но ни о чем не жалеет и менять ничего не собирается: "Обожаю разрушать рамки представления о возрасте и буду продолжать это делать".

https://ria.ru/20191013/1559611030.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина нельсон, знаменитости, звезды