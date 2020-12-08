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Нельсон заявила, что ее не приглашают на новогоднее ТВ из-за возраста
Нельсон заявила, что ее не приглашают на новогоднее ТВ из-за возраста
Ирина Нельсон, певица и солистка группы Reflex, разместила в Instagram пост, в котором объяснила, почему поклонники не увидят ее в новогодних телепередачах. По... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:12
2020-12-08T06:12
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ирина Нельсон, певица и солистка группы Reflex, разместила в Instagram пост, в котором объяснила, почему поклонники не увидят ее в новогодних телепередачах. По словам 48-летней исполнительницы, ее считают "старой". Исполнительница попросила поклонников ни в коем случае ее не утешать. Ирина Нельсон заявила, что не переживает из-за этой ситуации.Свой пост Нельсон завершила словами, что не укладывается в формат, но ни о чем не жалеет и менять ничего не собирается: "Обожаю разрушать рамки представления о возрасте и буду продолжать это делать".
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ирина нельсон, знаменитости, звезды

Нельсон заявила, что ее не приглашают на новогоднее ТВ из-за возраста

06:12 08.12.2020
 
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Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ирина Нельсон, певица и солистка группы Reflex, разместила в Instagram пост, в котором объяснила, почему поклонники не увидят ее в новогодних телепередачах. По словам 48-летней исполнительницы, ее считают "старой".

"Меня не будет в новогодних программах (одного из центральных телеканалов), потому что я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? "Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот", — написала Нельсон.

Исполнительница попросила поклонников ни в коем случае ее не утешать. Ирина Нельсон заявила, что не переживает из-за этой ситуации.
"Вообще не обидно — такая форма зависти — это смешно. Но противно от того, что на ТВ ничего не меняется. Все мы, обычные люди, смотрящие ящик, до сих пор зависим от мнения какого-то одного человека", — подчеркнула певица.
Свой пост Нельсон завершила словами, что не укладывается в формат, но ни о чем не жалеет и менять ничего не собирается: "Обожаю разрушать рамки представления о возрасте и буду продолжать это делать".
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