https://ria.ru/20201208/nasilie-1588304779.html

В США 14 военных уволили из-за массовых случаев насилия

В США 14 военных уволили из-за массовых случаев насилия

Четырнадцать офицеров и рядовых, служивших на военной базе Форт-Худ в Техасе, были уволены или отстранены от должности после многочисленных случаев гибели... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:36

2020-12-08T21:36

2020-12-08T21:36

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Четырнадцать офицеров и рядовых, служивших на военной базе Форт-Худ в Техасе, были уволены или отстранены от должности после многочисленных случаев гибели военнослужащих, а также случаев сексуального насилия, сообщил министр сухопутных сил Райан Маккарти.Маккарти отметил во время брифинга во вторник, что проблемы на военной базе "напрямую связаны с промахами руководства". Он отметил, что глубоко разочарован в командовании там, добавив, что "без лидерства система не имеет значения". В частности, от должности был освобожден генерал-майор Скотт Эффландт, который нес ответственность за военную базу, когда пропала рядовой Ванесса Гиллен, а также генерал-майор Джеффри Броадуотер.Согласно данным армии США, в период с 2014 по 2019 года на базе Форт-Худ ежегодно совершались в среднем 129 тяжких преступлений, включая убийства, сексуальные домогательства, похищения, грабежи и нападения при отягчающих обстоятельствах.В середине июля рядом с базой было обнаружено тело 26-летней Меджхор Морты, служившей в звании рядового. Первого июля в 30 километрах восточнее базы были обнаружены останки, которые, как выяснилось, принадлежали рядовому первого класса Ванессе Гиллен. Следователи предполагают, что она могла быть убита и расчленена одним из своих сослуживцев на базе Форт-Худ. Ранее в июне в 20 километрах от водохранилища были обнаружены скелетированные останки солдата Грегори Моралеса, также служившего на базе Форт-Худ и считавшегося пропавшим без вести. Командование подозревает, что Моралес был убит.Ранее СМИ сообщили об обнаружении останков еще одного военнослужащего базы Форт-Худ 23-летнего Элдера Фернандеса. Он пропал 19 августа, позднее его тело было найдено примерно в 48 километрах от базы. До исчезновения он сообщал, что стал жертвой "оскорбительного сексуального контакта". Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на судмедэксперта Далласа, причиной смерти Фернандеса является самоубийство.Как сообщает телеканал Fox News, в общей сложности с начала года скончались 28 военнослужащих базы Форт-Худ. По большей части речь шла о несчастных случаях, однако несколько смертей расследуются как убийства.

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