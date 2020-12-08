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В январе начнется обучение общественных наблюдателей на выборах
В январе начнется обучение общественных наблюдателей на выборах
Координационный совет по общественному контролю за голосованием начнет обучение независимых общественных наблюдателей на выборах в январе 2021 года. Об этом в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:28
2020-12-08T13:28
россия
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Координационный совет по общественному контролю за голосованием начнет обучение независимых общественных наблюдателей на выборах в январе 2021 года. Об этом в ходе&nbsp;круглого стола "Общественное наблюдение за выборами — 2021: подготовка новых кадров" в ОП РФ сообщил Максим Григорьев.Он также подчеркнул, что Общественная палата РФ занимается мониторингом выборов с 2012 года, а с 2018 года право системы общественных палат на осуществление общественного контроля за выборами закреплено законодательно.Вместе с региональными общественными палатами и представителями партий было мобилизовано более полумиллиона общественных наблюдателей. Однако на данном этапе надо от акцента на количество переходить к акценту на качество наблюдателей, подчеркнул Григорьев.Алексей Песков, член исполкома корпуса "За чистые выборы", во время выступления на круглом столе подчеркнул, что важно вовлекать гражданские сообщества в процесс контроля за электоральными процессами.За время работы корпуса накопилась существенная методическая база, которая позволяет вовлечь наблюдателей и не только дать им знания соответствующих норм и прав, но и сформировать морально-идеологическую базу.Алексей Песков выделил три тенденции, которые необходимо развивать в этом направлении. Первое – способность наблюдателей, которые прошли систему и хорошо обучены, не только выявлять нарушения, но и противодействовать им. Второе – профессионализация наблюдательского сообщества: пришедший единожды на участок обученный наблюдатель продолжает эту деятельность и развивает это направление. Третье – расширение сети общественных связей."В канун очень важной избирательной кампании считаем очень важным начать эту работу сейчас и развивать форму кооперации с партиями", – заключил&nbsp;Алексей Песков.
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россия, общественная палата рф, общество

В январе начнется обучение общественных наблюдателей на выборах

13:28 08.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВидеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба
Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Координационный совет по общественному контролю за голосованием начнет обучение независимых общественных наблюдателей на выборах в январе 2021 года. Об этом в ходе круглого стола "Общественное наблюдение за выборами — 2021: подготовка новых кадров" в ОП РФ сообщил Максим Григорьев.

"Речь идет более чем о сотне тысяч человек. Учитывая запросы политических партий, возможно, это количество будет значительно больше. Первые семинары пройдут уже в январе", – отметил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием, член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Максим Григорьев.

Он также подчеркнул, что Общественная палата РФ занимается мониторингом выборов с 2012 года, а с 2018 года право системы общественных палат на осуществление общественного контроля за выборами закреплено законодательно.
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Вместе с региональными общественными палатами и представителями партий было мобилизовано более полумиллиона общественных наблюдателей. Однако на данном этапе надо от акцента на количество переходить к акценту на качество наблюдателей, подчеркнул Григорьев.
Алексей Песков, член исполкома корпуса "За чистые выборы", во время выступления на круглом столе подчеркнул, что важно вовлекать гражданские сообщества в процесс контроля за электоральными процессами.

"Для нас общественный независимый наблюдатель – своего рода арбитр, регулятор, присутствие которого на избирательном участке сводит практически к нулю возможные нарушения и различные провокации", – сказал он.

За время работы корпуса накопилась существенная методическая база, которая позволяет вовлечь наблюдателей и не только дать им знания соответствующих норм и прав, но и сформировать морально-идеологическую базу.
Алексей Песков выделил три тенденции, которые необходимо развивать в этом направлении. Первое – способность наблюдателей, которые прошли систему и хорошо обучены, не только выявлять нарушения, но и противодействовать им. Второе – профессионализация наблюдательского сообщества: пришедший единожды на участок обученный наблюдатель продолжает эту деятельность и развивает это направление. Третье – расширение сети общественных связей.
"В канун очень важной избирательной кампании считаем очень важным начать эту работу сейчас и развивать форму кооперации с партиями", – заключил Алексей Песков.
 
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