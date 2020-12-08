Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/muzey-1588161180.html
Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году
Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году
16 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года".
2020-12-08T11:00
2020-12-08T11:00
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1588161180.jpg?1607414440
Задать вопросК участию в мероприятии приглашены:- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН; - директор Музея современного искусства "Гараж" Антон БЕЛОВ; - директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА.С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в столице действует ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. В той или иной степени ограничения в работе учреждений культуры, связанные с пандемией, существуют с марта текущего года. Как работается музеям в нынешних условиях? Стоит ли ожидать подъема отрасли после снятия ограничений? В чем основная опасность закрытия учреждений культуры? Смогут ли музеи в полной мере вернуть интерес посетителей?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году

11:00 08.12.2020
 
Читать ria.ru в
16 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года".
Задать вопрос

К участию в мероприятии приглашены:
- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Музея современного искусства "Гараж" Антон БЕЛОВ;
- директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в столице действует ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. В той или иной степени ограничения в работе учреждений культуры, связанные с пандемией, существуют с марта текущего года.
Как работается музеям в нынешних условиях? Стоит ли ожидать подъема отрасли после снятия ограничений? В чем основная опасность закрытия учреждений культуры? Смогут ли музеи в полной мере вернуть интерес посетителей?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19В ДНР прокомментировали планы Киева продлить закон о статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
Лента новостейМолния