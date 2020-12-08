Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году
16 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года".
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К участию в мероприятии приглашены:
- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Музея современного искусства "Гараж" Антон БЕЛОВ;
- директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА.
С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в столице действует ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. В той или иной степени ограничения в работе учреждений культуры, связанные с пандемией, существуют с марта текущего года.
Как работается музеям в нынешних условиях? Стоит ли ожидать подъема отрасли после снятия ограничений? В чем основная опасность закрытия учреждений культуры? Смогут ли музеи в полной мере вернуть интерес посетителей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию в мероприятии приглашены:
- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Музея современного искусства "Гараж" Антон БЕЛОВ;
- директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;
- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА.
С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в столице действует ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. В той или иной степени ограничения в работе учреждений культуры, связанные с пандемией, существуют с марта текущего года.
Как работается музеям в нынешних условиях? Стоит ли ожидать подъема отрасли после снятия ограничений? В чем основная опасность закрытия учреждений культуры? Смогут ли музеи в полной мере вернуть интерес посетителей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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