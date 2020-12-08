https://ria.ru/20201208/muzey-1588161180.html

Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году

Онлайн-конференция об итогах работы московских музеев в 2020 году

16 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Музеи Москвы во время пандемии: итоги и потери года".

2020-12-08T11:00

2020-12-08T11:00

2020-12-08T11:00

анонсы

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Задать вопросК участию в мероприятии приглашены:- директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН; - директор Музея современного искусства "Гараж" Антон БЕЛОВ; - директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;- директор музея Москвы Анна ТРАПКОВА.С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в столице действует ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. В той или иной степени ограничения в работе учреждений культуры, связанные с пандемией, существуют с марта текущего года. Как работается музеям в нынешних условиях? Стоит ли ожидать подъема отрасли после снятия ограничений? В чем основная опасность закрытия учреждений культуры? Смогут ли музеи в полной мере вернуть интерес посетителей?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы